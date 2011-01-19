موارد مرگهای مشکوک به آنفلوانزا رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع 13 مورد مرگ بر اثر ابتلا به آنفلوانزا با واکنش وزیر بهداشت همراه بود به طوری که وی مجبور شد در حاشیه همایش بزرگ نظام سلامت در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام کند که این 13 مورد مرگ در کشور بر اثر ابتلا به آنفلوانزای H3N2 بوده است.

البته دکتر وحید دستجردی برای اینکه مرگ این تعداد مبتلا به آنفلوانزا را عادی جلوه دهد، عنوان داشت که اینگونه از مرگ و میرها موضوعی جدی نیست ولی در عین حال به مبتلایان به آنفلوانزا توصیه کرد که از دست دادن و روبوسی با دیگران خودداری کنند.



این در حالی است که حدود دو هفته قبل چند نفر از ساکنان یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اثر تزریق پنی سیلین فوت کردند که مسئولین وزارت بهداشت بلافاصله این موارد از مرگ و میرهای مشکوک را رد کردند و عنوان داشتند که مرگ این شهروندان در اثر بیماری بوده و هیچ نقطه مبهم و مشکوکی ندارد.



البته آنچه بیش از پیش مرگ شهروندان یاسوجی را مشکوک جلوه می داد، استفاده از پنی سیلین وارداتی از کشور چین بود که این موضوع هم از سوی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تکذیب شد. به طوری که دکتر سید حمید حسینی عنوان داشت که مرگ این شهروندان به علت تزریق پنی سیلین چینی به هیچ وجه صحت ندارد.



دکتر سید حسام الدین نبوی زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در تکمیل اظهارات مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، عنوان داشت که چند مورد مرگ مشکوک در استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاده که در هیچ موردی کیفیت داروهای مصرفی باعث مرگ نشده است ضمن اینکه هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند بالاخره از دارویی استفاده می کند و نمی شود در صورت بروز اتفاق برای مراجعه کننده مشکل را به دارو نسبت داد.



در حالی که مرگهای مشکوک در اثر تزریق پنی سیلین داشت از اذهان عمومی پاک می شد، مرگ 13 بیمار مبتلا به آنفلوانزا بار دیگر حساسیتها را بر انگیخت و باعث شد تا وزیر بهداشت با موضع گیری در قبال این خبر، این رخداد را عادی و طبیعی جلوه دهد. اما اظهارات یک متخصص بیماریهای عفونی مبنی بر اینکه علت مرگ این تعداد از بیماران آنفلوانزای خوکی بوده است، باعث شد تا پرونده مرگهای مشکوک همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند. این در حالی است شنیده شده مدیران وزارت بهداشت از اظهار نظر در این مورد منع شده اند!



به گفته این متخصص عفونی که مدعی است مرگ 13 بیمار بر اثر آنفلوانزای نوع A بوده است، این نوع از آنفلوانزا در حال حاضر جزء آنفلوانزای فصلی شده است در حالی که آنفلوانزای H3N2 هنوز در کشور مرگ و میر نداشته و بیشتر بیمار را چند روزی در منزل نگه می دارد.



دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد موارد مرگ و میر ناشی از آنفلوانزا در کشور، به ذکر آماری در این زمینه بسنده کرد و گفت: میزان مرگ و میر آنفلوانزای فصلی یک درصد و آنفلوانزای خوکی هم نیم درصد است. از اینرو جای هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.



این در حالی است که دکتر محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می شود علت مرگ این 13 نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع A (خوکی) بوده است، گفت: احتمال مرگ بر اثر ابتلا به یکی از سه نوع آنفلوانزای خوکی، فصلی و مرغی یکسان است و تفاوت چندانی به لحاظ شدت مرگ و میر در بین این سه نوع آنفلوانزا وجود ندارد. ضمن اینکه هنوز جواب آزمایشهای این 13 مورد مرگ و میر اعلام نشده است. بنابراین، نباید خیلی زود قضاوت کرد.