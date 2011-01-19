میراسماعیلی تنها نماینده جودو ایران در مسابقات پاریس خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودوی گراند اسلم پاریس که از جمله مسابقات کسب سهمیه المپیک محسوب می‌شود طی روزهای 16 و 17 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و جودو ایران تنها یک نماینده در این مسابقات خواهد داشت.

فدراسیون جودو پیش از این نام آرش میراسماعیلی، محمدرضا رودکی و حامد ملک محمدی را برای حضور در مسابقات پاریس اعلام کرده بود که با انصراف ملک محمدی از حضور در این رقابت‌ها و آسیب دیدگی رودکی، تنها میراسماعیلی در پاریس با رقبای مطرح جهانی مبارزه خواهد کرد.

ملک محمدی به دلیل حضور در امتحانات دانشگاه از مسئولان فدراسیون جودو خواسته به این سفر اعزام نشود و رودکی هم به فرانسه می رود اما فقط در اردوی بعد از مسابقات شرکت می کند.