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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

فرانسوی‌ها خواهان برپایی اردوی مشترک با تیم ملی کاراته ایران شدند

فرانسوی‌ها خواهان برپایی اردوی مشترک با تیم ملی کاراته ایران شدند

مسئولان فدراسیون کاراته فرانسه خواهان تشکیل اردوی مشترک با تیم ملی ایران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس یزدانی نایب رئیس فدراسیون کاراته در سفر به فرانسه با "اورتگا" رئیس فدراسیون کاراته این کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرد.

یزدانی در این دیدار از تیم ملی فرانسه برای حضور در جام ولایت دعوت کرد اما فرانسوی‌ها به دلیل مشغله کاری از جمله امتحانات دانشگاهی از حضور از سفر به کشورمان عذرخواهی کردند.

مسئولان فدراسیون کاراته فرانسه در عین حال از یزدانی خواستند تا موجبات برپایی یک اردوی مشترک با تیم ملی ایران را فراهم کند.

براساس تفاهم صورت گرفته تیم کاراته فرانسه در دو بخش بانوان و آقایان اوایل اردیبهشت ماه برای برپایی اردوی مشترک با تیم‌های ملی ایران به تهران سفر خواهد کرد.

تیم ملی کاراته تیرماه سال‌جاری در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا خواهد کرد و اردوی مشترک با فرانسوی‌ها در تهران می تواند به روند آماده سازی تیم‌های بانوان و آقایان کشورمان کمک کند.

کد مطلب 1235549

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