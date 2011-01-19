50 برنامه برای گرامیداشت حماسه ششم بهمن آمل تدوین شد

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه ها از روز پنجشنبه و با برگزاری یادواره شهدای ششم بهمن بخش دابودشت با سخنرانی استاندارمازندران آغاز خواهد شد.

وی افزود: برنامه گرامیداشت حماسه ششم بهمن امسال به مدت یک هفته در سطح شهرستان آمل اجرا خواهد شد و ادارات متولی برگزاری برنامه های این هفته نیز مشخص شده اند.

فرماندار آمل، به نامگذاری روزهای هفته گرامداشت حماسه اسلامی مردم این شهردر ششم بهمن سال 60 اشاره کرد و ادامه داد: روزهای این هفته به ترتیب با عنوان های حماسه اسلامی ششم بهمن شناخت و بیداری، مردم آمل و تجدید میثاق با شهدا، وحدت، همدلی و انتظارفرج، دانش آموزان، جوانان و خودباوری، زنان ودفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، انسجام اسلامی وهزارسنگر، ایمان، جهاد و شهادت و حماسه اسلامی ششم بهمن حماسه ماندگار مردم آمل نامگذاری شده است.

اکبرزاده اضافه کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای حماسه ششم بهمن سال 60 در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم در عصر پنجشنبه همزمان با حضور استاندار و مسئولان مازندران و خانواده های ششم بهمن برگزار می شود.

وی گفت: مراسم بیست و نهمین سالگرد شهدای ششم بهمن سال 60 آمل در شب ششم بهمن با سخنرانی حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات در مصلی بزرگ قدس این شهر برگزار می شود.

فرماندارآمل با اشاره به اینکه هرساله در ششم بهمن مراسم نمادین زنگ ششم بهمن در این روز تاریخی در مدارس این شهرستان نواخته می شود، اضافه کرد: امسال روایان حماسه ششم بهمن نیز به مدارس این شهرستان اعزام و وقایع این حماسه تاریخی را برای دانش آموزان که نسل آینده هستند بازگو خواهند کرد.

اکبرزاده، برگزاری همایش های تشکلات و گروهای دانش آموزی، دانشجویی و بانوان در این حماسه تاریخی، مسابقات فرهنگی و ورزشی و نشست های سیاسی را از دیگر برنامه های ستاد گرمیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن امسال بیان کرد.

وی یادآورشد: دیدار خانواده های معظم شهداء و جانبازان حماسه ششم بهمن با نماینده ولی فقیه و استاندارمازندران برنامه ریزی شده که در یکی از روزهای هفته ششم بهمن انجام خواهد شد.

در حماسه تارخی و جاویدان، مردم آمل در ششم بهمن سال 60 در مقابله با گروهک منافقان که قصد تصرف به شهرآمل را داشتند، با مقاومت خود منافق را از شهر خارج و برای حفظ و حمایت از قرآن و انقلاب اسلامی و امام امت 40 نفر از مردم این شهرستان شهید شدند.