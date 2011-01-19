مازنی ها از 22 بهمن ماه به عمره مفرده اعزام می شوند

موسی مشاء زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال در مجموع حدود پنج هزار زائر مازندرانی برای به جای آوردن مناسک حج عمره به سرزمین وحی اعزام می شوند، افزود: این تعداد با حدود 200 پرواز شرکت های هواپیمایی داخلی وعربستان سعودی جابجا خواهند شد.

وی ادامه داد: تعداد پروازها برای اعزام حجاج مازندرانی به سرزمین وحی امسال درمقایسه با پارسال افزایش داشته است.

مدیرکل فرودگاه های مازندران تصریح کرد: امسال حدود چهارهزار و700 زائرمازندرانی با 18 پرواز از فرودگاه ساری برای به جای آوردن حج تمتمع به کشور عربستان اعزام شدند.

مشاء زمینی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 95 هزار و600 مسافر از طریق فرودگاه های مازندران به مقصد مورد نظرخود سفر کردند، اضافه کرد: این مقداردر مقایسه با مدت مشابه پارسال که 69 هزار و 500 نفر بوده حدود 40 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال 671 تن کالا از فرودگاه های ساری ، نوشهر ورامسر جابه جا شد که حدود 41 درصد افزایش داشته است.