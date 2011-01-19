بازرگانی خراسان شمالی تفاوت قیمت شیر یارانه ای را در قالب یارانه می پردازد

علی تمدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه تفاوت قیمت شیر از سه هزار و 500 ریال تا چهار هزار و 600 ریال است اظهار داشت: کارخانه داران باید شیر مورد نیاز خود را خودشان تامین کنند، ولی به خاطر اینکه حق دامدار حفظ شود به اجحافی در حق آنان صورت نگیرد کارخانه دار با اتحادیه دامداران قرارداد می بندد.

وی با بیان اینکه اینکه قیمت شیر تا پایان امسال در خراسان شمالی هیچگونه تغییری نمی کند تصریح کرد: کارخانه داران می بایست سهمیه شیر خود را در شش ماهه نخست به چهار هزار و 50 ریال و در شش ماهه دوم به نرخ چهار هزار و 600 ریال خریداری کند.



معاون سازمان بازرگانی خراسان شمالی افزود: این سازمان عضو کمیته تامین و توزیع شیر خانوار است و تنها در تعیین قیمت شیر یارانه ای نقش دارد.



علی تمدنی گفت: روزانه 75 تن شیر یارانه ای در استان خراسان شمالی تأمین و توزیع می شود و تا پایان سال قیمت این فرآورده برای مصرف کننده افزایش پیدا نمی کند و ثابت است.

