چاره اي جز اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومي نداريم

دكتر الياس نادران با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: شخصا با برداشت از حساب ذخيره ارزي موافق نيستم ، مگر اينكه استدلال بسيار قوي وجود داشته باشد.

وي در خصوص پيشنهاد شهردار تهران به دولت مبني بر استفاده از حساب اين صندوق براي رفع مضلات ناوگان حمل و نقل كلان شهر تهران، گفت: در مورد حل معضل ناوگان حمل و نقل عمومي ، بايد كار جامعي در خصوص حل مساله انرژي صورت دهيم.

عضو كميسيون انرژي افزود: جايگزين نمودن سوخت گاز به جاي فرآورده هاي نفتي با توجه به واردات بي رويه بنزين به كشور مي تواند مورد توجه دولت قرار گيرد.

نادران با اشاره به واردات 7/2 ميليارد دلار بنزين در سال جاري ، تاكيد كرد: با اين ميزان اعتبار مي توان حجم ناوگان فعلي حمل و نقل عمومي را به دوبرابر افزايش داد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: چنانچه با اين هدف از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود مشكلي پيش نمي آيد، زيرا صرفه جويي در مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

وي با اشاره به اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومي و جايگزيني سوخت گاز به جاي مصرف فرآورده هاي نفتي، افزود: چاره اي جز دنبال كردن اين بحث نداريم و مي تواند پيشنهاد مناسب براي اجرا شدن توسط دولت باشد.