عرضه دستگاه لاپاراسکوپی برای تلقیح مصنوعی گوسفند توسط محققان کشور

حمید کهرام مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات دستگاه لاپاراسکوپی افزود: این دستگاه برای تلقیح مصنوعی در گوسفند طراحی و ساخته شده است.

وی ادامه داد: این دستگاه دارای یک منبع نور است که نور را از طریق فیبرنوری به بدن گوسفند وارد می کند.

کهرام خاطرنشان کرد: قسمتی از دستگاه لاپاراسکوپی برای تلقیح مصنوعی گوسفند نیز به کپسول گاز co2 متصل است که هوا را وارد بدن گوسفند می کند تا اعضای داخلی بدن حیوان از یکدیگر فاصله گرفته و عمل تلقیح ساده تر صورت پذیرد.



عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تلقیح مصنوعی در گوسفند به علت جثه کوچک آن بر خلاف عمل تلقیح در گاو بسیار مشکل تر است، یادآور شد: مهمترین ویژگی این دستگاه، آندوسکوپ چشمی آن است. این دستگاه قادر است از قسمت چپ بدن گوسفند و "گان" تلقیح از قسمت راست بدن وارد شود به این ترتیب آندوسکوپ می تواند شاخ رحم گوسفند را تشخیص دهد تا عمل تلقیح از طریق "گان" صورت دهد.