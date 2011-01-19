به گزارش خبرنگار مهر، "ادبیات تطبیقی" موضوع دومین نشست تخصصی روز دوم مجمع بینالمللی استادان زبان و ادب فارسی بود که صبح امروز (چهارشنبه 29 دی) با حضور پژوهشگرانی از ایران، سوریه، تاجیکستان، آذربایجان، صربستان، پاکستان و بنگلادش در محل تالار علامه امینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
رئیس این جلسه احمد تمیم داری و اعضای هیئت رئیسه آن جومانا ربیع (سوریه)، عظیم بیضایف (تاجیکستان)، توفیق جهانگیراف (آذربایجان)، وارتان واسکانیا (ارمنستان) و میلوش دلیچ (صربستان) بودند.
این جلسه که قرار بود ساعت 10:35 دقیقه صبح امروز آغاز شود با بیش از یکساعت تاخیر و حوالی ساعت 11:45 دقیقه آغاز شد و به همین خاطر امکان ارائه مقاله برای دو تن از سخنرانان این نشست فراهم نشد.
با این حال در نشست مذکور چهار مقاله در موضوعات مختلف توسط پژوهشگرانی از ایران و کشورهای دیگر ارائه شد.
نوشین شیخ فرشی و مریم حمصیان (هر دو از ایران) در مقالهای به تاثیر فرهنگ و ادب فارسی در ادبیات فرانسه پرداخته بودند.
هدف ادبیات تطبیقی ایجاد مفاهمه بین فرهنگهای مختلف است
شیخ فرشی که این مقاله را ارائه کرد، با ذکر پیشینه ادبیات تطبیقی گفت: امروز ادبیات تطبیقی از مرزهای سیاسی کشورها فراتر رفته و به دنبال گشودن افقهای فکری جدید است. هدف ادبیات تطبیقی ایجاد مفاهمه بین فرهنگهای مختلف است و این رشته قادر است به راحتی خود را با نظریههای ادبی جدید وفق دهد.
وی با اشاره به عوامل موثر در آشنایی ایرانیان با فرهنگ ادبیات فرانسه افزود: تحولات اجتماعی فرانسه بعد از انقلاب کبیر، تشکیل دولت صفوی و در پی آن ورود کشیشان مسیحی به ایران، تاسیس مدرسه زبانهای شرقی و تربیت مترجم و ورود جهانگردان و بازرگانان فرانسوی به ایران تاثیر زیادی در شناخت ایرانیها و فرانسوی از فرهنگ یکدیگر داشته است.
این پژوهشگر ایرانی همچنین شروع نهضت مشروطیت که آزادی مطبوعات را در ایران به دنبال خود آورد، از عوامل موثر در گرایش ایرانیها به ادبیات و قوانین دیگر کشورها و از جمله فرانسه برشمرد و گفت: پس از وقوع انقلاب مشروطه اندک اندک داستان کوتاه وارد ایران شد و چهرههایی مانند محمدعلی جمالزاده این گونه ادبی فرانسوی را در ایران جا انداختند.
شیخ فرشی افزود: همچنین در این دوره برخی شاهکارهای ادبی ایران توسط کسانی مانند نیما یوشیج، صادق هدایت و ابوالحسن نجفی شد. از سوی دیگر انتشار رمانهای گیدومو پاسان و بالزاک این روند را تسریع کرد.
این پژوهشگر در پایان مقالهاش اینگونه نتیجهگیری کرد: میتوان گفت در دوره صفوی بود که مستشرقین فرانسوی به شناخت فرهنگ ایران علاقهمند شدند و از دوره مشروطه به بعد هم بود که نویسندگان ایرانی و فرانسوی بلاغت ادبی خود را به منصه ظهور رساندند.
معرفی لوح فشرده آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
در ادامه این نشست احمد صفارمقدم استاد زبان و ادبیات فارسی که با همیاری شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی مجموعه 9 جلدی "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" را در قالب یک لوح فشرده تدوین کرده است، به معرفی آن پرداخت.
به گفته وی این مجموعه در سطح انبوه تولید شده و برای تدریس در کرسیهای زبان فارسی در جهان به نمایندگیهای فرهنگی ایران در 65 کشور ارسال شده است.
نظر شما