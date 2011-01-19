تکرار شهرآورد اصفهان در لیگ بانوان/ جدول در انتظار تغییر

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان جمعه اول بهمن‌ماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران، بندرعباس، اصفهان و سنندج پیگیری می‌شود.

در این هفته شاهد رویارویی تیم‌هایی هستیم که برد و باخت هر کدام از آنها می‌تواند جایگاه‌شان را در جدول رده‌بندی جابه‌جا کند. در شهرآورد اصفهان دو تیم فولاد و ذوب آهن در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هفته گذشته دیدار همین دو تیم در لیگ برتر مردان به سود تیم فولاد تمام شد. حساسیت رویارویی این دو تیم همشهری در بخش بانوان بر روند لیگ تاثیرگذار است. برد و باخت هر کدام از تیم‌ها می‌تواند جایگاه چهارمی و پنجمی را بین آنها جابه‌جا کند.

دو تیم هیئت هندبال فارس و پرسپولیس تهران نیز با در اختیار داشتن جایگاه دوم و سومی در تهران مسابقه می‌دهند. تیم پرسپولیس تهران در صورت پیروزی در این دیدار می‌تواند به رتبه دومی جدول بیاندیشد. اما تیم هیئت هندبال فارس در صورت کسب پیروزی شانس صعود به رده نخست جدول را دارد.

تیم شهرداری کرمان که تنها تیم پیروز لیگ تا به امروز است با تیم چیلان سازه سنه کردستان مسابقه خواهد داد. شهرداری برای حفظ جایگاه نخست جدول باید برابر میزبان خود به برتری برسد. دو تیم قعر جدولی هما و هرمزگان نیز با یکدیگر روبه‌رو می شوند که هما به طور قطع در صورت پیروزی در این مسابقه به رده بالاتری صعود خواهد کرد.

برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان بدین شرح است:

* پرسپولیس تهران - هیئت هندبال فارس

* هرمزگان - همای تهران

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

* چیلان سازه سنه - شهرداری کرمان

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال بانوان بدین ترتیب است:

1- شهرداری کرمان با 4 امتیاز (2 برد)

2- هیئت هندبال فارس با 4 امتیاز (2 برد)

3- پرسپولیس تهران با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

4- ذوب آهن اصفهان با 2 امتیاز (یک برد)

5- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

6- چیلان سازه سنه بدون امتیاز (2 باخت)

7- همای تهران بدون امتیاز (2 باخت)

8- هرمزگان بدون امتیاز (یک باخت)