تماشاگران تیم بسکتبال ذوب آهن محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت تیم ذوب آهن از برگزاری دو دیدار خانگی بدون تماشاگر از زمان اعلام رای که سه شنبه شب است، اعمال خواهد شد. بنابراین شاگردان فرزاد کوهیان دیدار مقابل شهرداری گرگان و کاسپین قزوین از هفته‌های هشتم و دهم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور را به بدون تماشاگر برگزار خواهد کرد.

همچنین در نشست کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال که روز گذشته سه شنبه برگزار شد، سرپرست تیم پتروشیمی بندرامام (صفرنژاد) به دلیل برخوردهای غیر اخلاقی که پس از اتمام دیدار مقابل ذوب آهن داشت، محکوم به تذکر کتبی شد تا در صورت تکرار طبق مقررات با وی برخورد شود.

در جریان دیدار تیم‎های ذوب آهن و پتروشیمی بندرامام از هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور که در سالن ملت اصفهان برگزار شد، تماشاگران تیم میزبان نسبت به مصطفی هاشمی، سرمربی تیم حریف برخورد توهین آمیزی داشتند که همین مسئله واکنش‎هایی را از سوی سرپرست تیم میزبان به همراه داشت و در نهایت موجب تشکیل پرونده انضباطی شد که در نشست روز سه شنبه مورد بررسی قرار گرفت.

این نخستین نشست کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال بود که برای رسیدگی به پرونده انضباطی مربوط به رقابت‎های لیگ برتر 89 تشکیل شد.