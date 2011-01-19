200 نفر از مبلغان دینی با روشهای تبلیغ جامعه شناسی آشنا شدند

عبدالله رئیسی در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این دوره آموزشی ویژه روحانیون ائمه جماعات و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت که در حوزه تبلیغات دینی فعالیت می کنند، برگزار شد.

وی با بیان اینکه در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی داده می شود، اظهار داشت: در این دوره 200 نفر از مبلغان دینی با روشهای تبلیغ جامعه شناسی عرفانهای کاذب و برنامه ریزی تبلیغ آشنا می شوند .

مجری دفتر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: برگزاری این دوره های آموزشی نقش بسزایی در یکپارچه سازی برنامه این سازمان دارد.