۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

200 نفر از مبلغان دینی با روشهای تبلیغ جامعه شناسی آشنا شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مجری دفتر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: در قالب یک دوره آموزشی 200 نفر از مبلغان دینی با روشهای تبلیغ جامعه شناسی آشنا شدند.

عبدالله رئیسی در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این دوره آموزشی ویژه روحانیون ائمه جماعات و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت که در حوزه تبلیغات دینی فعالیت می کنند، برگزار شد.

وی با بیان اینکه در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی داده می شود، اظهار داشت: در این دوره 200 نفر از مبلغان دینی با روشهای تبلیغ جامعه شناسی عرفانهای کاذب و برنامه ریزی تبلیغ آشنا می شوند.

مجری دفتر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: برگزاری این دوره های آموزشی نقش بسزایی در یکپارچه سازی برنامه این سازمان دارد.

کد مطلب 1235569

