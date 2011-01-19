دریاچه ارومیه در وضعیت بحران/غلظت نمک به 400 گرم در لیتر رسید

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه در حالت عادی میزان غلظت نمک در این دریاچه 180 تا 250 گرم بر لیتر است افزود: متاسفانه با وجود بارش های اخیر نیز وضعیت این زیست همچنان در حالت بحرانی قرار دارد.

وی بروز پدیده کف دهی در دریاچه ارومیه را نیز ناشی از افزایش غلظت نمک آب عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر اقدامات اساسی برای نجات این تالاب بین المللی در دستور کار نهادهای متولی است.

عباس نژاد در خصوص بارور سازی ابرها خاطرنشان کرد: استان با اختصاص اعتبارات مناسب مطالعات این طرح به اتمام رسانده و بزودی عملیات بارورسازی ابرها در استان اجرا می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص میزان تاثیر احداث جاده شهید کلانتری در بروز بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه گفت: در این خصوص اظهار نظرهای زیادی تاکنون صورت گرفته و عدم تاثیر احداث این پل بر روند دریاچه به اثبات رسیده است.

عباس نژاد یاد آور شد: احداث این جاده تنها بر روند گردش آب دریاچه ارومیه تاثیر دارد که در این زمینه مقرر شده بود از سمت ارومیه تونلی به وسعت 500 متر ایجاد شود که در حال پیگیری این امر هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به تصویب طرح های احیای دریاچه ارومیه توسط کارگروه ویژه نجات دریاچه ارومیه گفت: هم اکنون این طرح ها از جمله انتقال آب بین حوزه ای در حال اجراست و امید می رود با ادامه و تسریع در روند اجرای آنها شاهد بهبود روند احیای این زیست بوم باشیم.

به گفته ی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم اکنون تراز آب دریاچه ارومیه 1271 متر بوده این درحالی است که تراز اکولوژیک آن 1274 متر است.

از سال آبی 75 - 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی‌های خاص خود بعد از دریاچه شور بحرالمیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می‌رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه‌های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.