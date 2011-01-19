معضل تاخیر گریبانگیر قطارها می شود/ ناوگان ریلی نیازمند نوسازی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سفر با قطار همواره با حس جستجوگرایانه و تماشای محیط و شناخت آن در آرامش خاص و مطلق قطار همراه بوده که از دیر باز لذتی خاص و وصف ناشدنی با خود به ارمغان می آورد.

این درحالیست که در حال حاضر، به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی لوکوموتیوها و واگنهای موجود، سفر با ناوگان ریلی همراه با خرابی های مکرر و طولانی شدن زمان سفر روبرو بوده و لذت سفر را به کام مسافران تلخ می کند.

سفر اخیر قطار مشهد - تبریز که به دلیل تاخیرهای مکرر به دلیل خرابی واگنها حدود 31 ساعت طول کشید و موجب اعتراض مسافران شد، نشان از واقعیتی دارد که به نظر می رسد مسئولان این بخش از حمل و نقل کشور نمی خواهند آنرا قبول کنند.

به اعتقاد کارشناسان، حال که یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانه ها، بحث استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل است رسیدگی به این مشکلات به ویژه نوسازی و اصلاح شبکه ریلی کشور به عنوان یکی از امن ترین و ارزانترین سیتمهای حمل و نقل باید در اولویت وزارت راه قرار گیرد.

ایستگاه راه آهن تبریز یکی از مهمترین ایستگاه ها در مسیر بین المللی است

راه آهن تبریز جز قطارهای محلی از شهر تبریز به مناطق و شهرهای اطراف همچون جلفا، تربیت معلم ( آذر شهر) و سلماس، به شهرهای دیگری همانند کرج، مشهد و تهران در داخل نیز ارائه سرویس می دهد.

طبق اعلام روابط عمومی شرکت مسافرتی رجا در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، این راه آهن در مسیر های بین المللی تبریز- وان نیز سرویس داده ضمن اینکه قطارهای بین‌المللی تهران – دمشق و تهران – استانبول نیز از این شهر عبورکرده و به عنوان یکی از مهمترین ایستگاه‌های مسیر تلقی می‌شود.

این نهاد با اشاره به استقبال گسترده مردم از این شرکت خاطر نشان کرد: طی 9 ماهه سال جاری حدود سه میلیون و 400 هزار مسافر در محور آذربایجان با قطارهای مسافری جابه‌جا شده‌اند.

روابط عمومی شرکت مسافرتی رجا می افزاید: در سال گذشته نیز حدود 50 هزار مسافر در مسیرهای بین‌المللی با قطارهای مسافری جابه‌جا شده‌اند که به طور میانگین ماهانه حدود 350 هزار مسافر در محور آذربایجان و حدود چهار هزار و 200 مسافر را در مسیرهای بین‌المللی شامل می‌شود.

ناوگان مسافرتی ریلی کشور در سن 28 سالگی است

مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی نیز با اشاره به عمر ناوگان گفت: میانگین عمر ناوگان مسافری ریلی کشور هم اکنون حدود 28 سال بوده که بر اساس استاندارد جهانی عمر مفید واگن‌های مسافری 30 سال است.

میر حسن موسوی افزود: البته بالا رفتن عمر واگن‌های مسافری ریلی دلیل بر غیر ایمنی بودن آن نبوده بلکه امکان بهره‌برداری مناسب از این واگن‌ها را میسر نکرده است.

عمر بالای واگن های مسافرتی که تنها دو سال از عمرشان باقی است تا از سرحد استاندارد جهانی بگذرند گرچه به نظر می رسد از ایمنی برخوردارند اما خرابی های مکرر را با خود در پی دارند.

خرابی قطار امری عادی شده است

عوامل خدماتی و روسای برخی قطارها می گویند که خرابی قطارها همیشگی بوده و در طی سفر های کاری خود بارها شاهد این مشکلات بوده ایم که یکی از علت های عمده آن را می توان در عمر بالای واگن ها و عدم رسیدگی های منظم جستجو کرد.

به اعتقاد آنها ناوگان ریلی استان در طول عمر بالای خود تنها یک یا دو بار بازسازی شده اند.

با اینحال اما مدیر کل راه آهن استان تاخیر قطارها را ناشی از خرابی و فرسودگی ناوگان ریلی ندانسته و تاکید کرد: میانگین تاخیر ها در مسیر 34 دقیقه ارزیابی شده و این تاخیر ها در حالت کلی ناشی از توقف قطارها در تقاطع ها بوده که این موضوع امری طبیعی است.

میر حسن موسوی با اشاره به تاخیر قطار 390 مشهد – تبریز خاطر نشان کرد: تاخیر این قطار ناشی از خرابی دیزل بوده و با پنج ساعت و 50 دقیقه تاخیر به مقصد رسید که این قسم از تاخیر ها در پرونده شرکت مسافرتی رجا تنها یک درصد است و جزو موارد نادر محسوب می شود.

مطالب مطرح شده توسط کادر قطارها اظهار نظر شخصی است

وی در پاسخ به اینکه برخی از عوامل فنی قطارهای مسافری در گفتگو با مهر مطالب دیگری عنوان می کنند تصریح کرد: اظهار نظرات در خصوص تاخیر قطارها اغلب شخصی بوده و کارشناسی نیست و کارمندان قطارها به دلیل تکرر سفر و عادی شدن توقف بین ایستگاهی، آنها را جزو تاخیر قطار محسوب نکرده و آمار خرابی ها رقمی بزرگ برایشان جلوه می کند.

موسوی ادامه داد: تاخیر قطارها با احتساب مدت زمان توقف در مسیر تلاقی ها 34 دقیقه بیان می شود که خرابی ها تنها یک درصد از این آمار را به خود اختصاص می دهند.

علیرغم اختلاف نظر مسئولان در خصوص اعلام آمار تاخیر ناوگان ریلی در آذربایجان شرقی، در بلیط مسافران با احتساب توقف در ایستگاه ها ساعت رسیدن به مقصد درج می شود و از سوی دیگر توقف بین ایستگاهی برای مسافران نیز نام آشنا بوده و با مشاهده تاخیر به دنبال علتی جز این توقف ها هستند.

نوسازی ناوگان ریلی مسافری کشور نیازمند معادل 15 سال اعتبار

مدیر کل راه آهن آذربایجان اعتبارات اختصاص یافته به این بخش را ناکافی دانسته و گفت: هم اکنون تعداد واگن های مسافری- خدماتی شرکت رجاء هزار و 979دستگاه بوده که برای کاهش عمر ناوگان مسافری ریلی کشور به میانگین 15 سال نیازمند توجه و تخصیص اعتبار بیشتر در این بخش است.

باز سازی ناوگان کافی نیست/ اختلاف نظر در خصوص علت تاخیر قطارها

مدیرکل راه آهن آذربایجان شرقی با اشاره به عدم نوسازی واگن ها در خصوص مشکلات اساسی بخش مسافری ریلی گفت: یکی از مشکلات ناوگان ریلی عدم تعویض واگن ها بوده که تنها به نو سازی آنها بسنده می شود.

میر حسن موسوی ادامه داد: البته می توان گفت که نوسازی واگن ها تا حدی پاسخگوی نیازها بوده و از خرابی های مکرر جلوگیری می کند.

موسوی تاکید کرد: بخش مسافری ریلی علاوه بر ظرفیت پایین ناوگان مسافری، دچار کمبود محسوس نیروی کشش و لکوموتیو است.

***

به عقیده کارشناسان با اجرای هدفمندی یارانه ها توجه و گرایش شهروندان بیش از پیش به سوی وسایل نقلیه عمومی همچون قطار بوده و پیش بینی می شود که حجم استقبال از این وسیله نقلیه عمومی بالا رود.

چگونگی مصرف انرژی با اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از هر چیز دیگری در برنامه ریزی های زندگی مردم گنجانده شده و گرایش آنها بیش از گذشته به سمت وسایل نقلیه عمومی خواهد بود که برای آنها مقرون به صرفه تر است و این درحالیست که مشاهده برخی نابسامانی ها تشویش و نگرانی هدر رفت وقت و انرژی را در میان شهروندان باعث می شود.

خرابی و فرسودگی قطار ها از یک سو و تاخیر های ناشی از آنها از سوی دیگر باعث می شود تا مسافران در انتخاب وسیله نقلیه خود دچار تعلل شوند چرا که خودرو های شخصی و صرف سوخت هزینه ای گزاف داشته و قطارهای مسافرتی نیز خرابی و تاخیر های طولانی را در پی دارد که با بالا رفتن حجم استقبال انتظار می رود مشکلات و نابسامانی ها هموار تر شود.