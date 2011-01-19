عزل رئیس کل با رای سران دو قوه/ اعتراض احمدی نژاد و فرمان رهبری

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی دارای استقلال نیست، در خصوص دلیل این مطلب گفت: رتبه بانک مرکزی ایران در میان جایگاه استقلال بانک مرکزی 9 دهم از عدد 10 است.

مجلس خواستار استقلال بانک مرکزی است



رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی درمجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان خواستار استقلال بانک مرکزی هستند، آن هم استقلال از نوع بسیار بالای آن، افزود: این استقلال باید به معنای عدم وابستگی به دولت و اینکه بانک مرکزی صندوق دولت تلقی نشود، است.



وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه این بانک از ثبات سیاستهای پولی و ثبات تصمیم گیری برخوردار باشد، زیرا نتیجه آن ثبات وضعیت اقتصادی کشور و روشن بودن آینده برای سرمایه گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان درعرصه اقتصادی است.



مصوبه مجلس از سرناچاری بود



مصباحی مقدم بیان کرد: آنچه در مجلس تصویب شد شاید از سر ناچاری درحد یک قدم یا کمتر از یک قدم به پیش بود که رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد کند وبعد از موافقت مجمع بانک مرکزی، موافقت مجلس را نیز دریافت کند.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تمام اینها برای این بود که یک قدم به سمت استقلال بانک مرکزی به پیش برویم و صرفا رئیس جمهور در تعیین رئیس بانک مرکزی نقش نداشته باشد.



وی با اشاره به اینکه این موضوع با توجه به ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، افزود: در ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم بر این بود که عزل رئیس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در این تصمیم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئیس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.



اعتراض احمدی نژاد و فرمان رهبری



این نماینده مجلس ادامه داد: اما گویا این مسئله مورد اعتراض رئیس جمهور قرار گرفت و خدمت مقام معظم رهبری منعکس کرد و ایشان نیز این موضوع را به عنوان یک "معضل" به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا به صورت مستقل بررسی شود.



وی گفت: از این رو برنامه پنجم توسعه فعلا بدون ماده 80 ابلاغ شده است تا اینکه این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازنگری قرار گیرد.



مصباحی مقدم گفت: این نتیجه پیش بینی می شود که نصب رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انجام شود اما عزل وی با رای حداقل دو نفر از سه نفر سران دو قوه باشد که این موضوع نیز یک گام به پیش برای اسنقلال بانک مرکزی خواهد بود.

