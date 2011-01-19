رئیس جمهور وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی ‌نژاد صبح چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان، مشاوران و وزرای خود وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شد.

رئیس جمهور در آستانه ورود خود مورد استقبال استاندار یزد، نماینده ولی ‌فقیه در استان، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

جمعی از وزرا نیز در این سفر رئیس ‌جمهور را همراهی می‌ کنند که بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام شده، وزرا از کاروان رئیس جمهور جدا شده و هر یک به سمت شهرستانهای استان یزد ره‌سپار خواهند شد.

رئیس جمهور در سفر به استان یزد از فرودگاه شهید صدوقی به سمت میدان امیرچخماق، میدان تاریخی و تاریخ‌ ساز یزد حرکت خواهد کرد.

دکتر محمود احمدی ‌نژاد در این مسیر از میدان خصرآباد، بلوار 17 شهریور، چهارراه معلم، بلوار 22 بهمن، چهارراه دولت آباد و خیابان قیام عبور خواهد کرد.

رئیس جمهور سپس در میدان تاریخی امیرچخماق در جمع مردم استان یزد به سخنرانی خواهد پرداخت.

دکتر محمود احمدی‌ نژاد و اعضای کابینه در هشتاد و چهارمین سفر استانی و بیست و پنجمین سفر در دور سوم، امروز وارد استان یزد شدند.