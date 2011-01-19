رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: میزان و نحوه تأثیر معدل در کنکور دکتری/ آزمون دکتری دانشگاهها اعتبار ندارد

محمدحسین سرورالدین در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: محاسبه امتیاز داوطلب در آزمون اولیه‌ای که برای پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی دکتری برگزار می‌شود بر اساس آزمون کتبی و سوابق تحصیلی است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور سهم آزمون کتبی در محاسبه امتیاز داوطلب در آزمون اولیه دکتری را 80 درصد و سهم سوابق تحصیلی را 20 درصد اعلام کرد.

وی افزود: منظور از سوابق تحصیلی همان معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب ورود به مقطع دکتری است. مجموع معدل‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب دکتری 20 درصد امتیاز داوطلب را در آزمون اولیه‌ای که برای پذیرش نیمه‌متمرکز دانشجوی دکتری برگزار می‌شود، تشکیل می‌دهد.

سرورالدین خاطرنشان کرد: سازمان سنجش فرمولی دارد که معدل‌ها را تراز می‌کند. به عنوان مثال ممکن است معدل 14 در یک دانشگاه معادل معدل 18 در دانشگاه دیگر باشد.

رئیس سازمان سنجش با اعلام اینکه دانشگاه‌ها مجوز برگزاری آزمون دکتری درون دانشگاهی برای پذیرش دانشجوی دکتری ندارند، به دانشگاه‌هایی که در زمینه برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای پذیرش دانشجوی دکتری اطلاعیه صادر کرده‌اند واکنش نشان داد و گفت: به عنوان سخنگوی وزارت علوم می‌گویم برای پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی دکتری هیچ دانشگاهی دیگر نباید هیچ آزمونی برگزار کند و اگر برگزار کند هیچگونه ارزش و اعتباری ندارد.