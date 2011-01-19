دلایل تعلیق پذیرش دانشجو در تئاتر و سینما/ اعلام زمان پذیرش مجدد

سعید کشن فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به علت تعلیق در پذیرش دانشجو در رشته های تئاتر و سینمای دانشگاه هنر تهران گفت: به علت گسترش کمی برخی دوره ها، فضای کافی و مناسب در اختیار دانشجویان نبود به همین علت ناچار شدیم در سال تحصیلی جاری در رشته های تئاتر و سینما پذیرش دانشجو نداشته باشیم تا شرایط بهتری برای دانشجویان جدید فراهم شود.

وی تاکید کرد: این تعلیق در پذیرش به معنای کاهش پذیرش در دو رشته تئاتر و سینما نیست، بلکه به منطق نزدیک کردن تعداد و شکل پذیرش در این رشته ها است.

سرپرست دانشگاه هنر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با زمان شروع مجدد پذیرش در رشته های تئاتر و سینما گفت: با آماده سازی طرحی در راستای تجمیع و تغییر در شکل و تعداد پذیرش دانشجویان در رشته های دیگر، در حال برنامه ریزی هستیم تا برای سال تحصیلی 91-90 پذیرش دانشجویان در رشته های تئاتر و سینما مجددا در این دانشگاه انجام شود.

کشن فلاح با اعلام اینکه رشته سینمای دانشگاه هنر تهران در خاورمیانه حرف اول را می زند، اظهار داشت: ممکن است در دانشگاههای دیگر رشته سینما وجود داشته باشد اما قدمت و امکاناتی که دانشگاه هنر تهران دارد، وجود این رشته را برای ما حیاتی کرده است.