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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۶

دلایل تعلیق پذیرش دانشجو در تئاتر و سینما/ اعلام زمان پذیرش مجدد

دلایل تعلیق پذیرش دانشجو در تئاتر و سینما/ اعلام زمان پذیرش مجدد

سرپرست دانشگاه هنر با تشریح علت عدم پذیرش دانشجو در رشته های تئاتر و سینما در این دانشگاه گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته دانشگاه هنر برای سال تحصیلی 91-90 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های تئاتر و سینما می کند.

سعید کشن فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به علت تعلیق در پذیرش دانشجو در رشته های تئاتر و سینمای دانشگاه هنر تهران گفت: به علت گسترش کمی برخی دوره ها، فضای کافی و مناسب در اختیار دانشجویان نبود به همین علت ناچار شدیم در سال تحصیلی جاری در رشته های تئاتر و سینما پذیرش دانشجو نداشته باشیم تا شرایط بهتری برای دانشجویان جدید فراهم شود.

وی تاکید کرد: این تعلیق در پذیرش به معنای کاهش پذیرش در دو رشته تئاتر و سینما نیست، بلکه به منطق نزدیک کردن تعداد و شکل پذیرش در این رشته ها است.
 
سرپرست دانشگاه هنر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با زمان شروع مجدد پذیرش در رشته های تئاتر و سینما گفت: با آماده سازی طرحی در راستای تجمیع و تغییر در شکل و تعداد پذیرش دانشجویان در رشته های دیگر، در حال برنامه ریزی هستیم تا برای سال تحصیلی 91-90 پذیرش دانشجویان در رشته های تئاتر و سینما مجددا در این دانشگاه انجام شود.
 
کشن فلاح با اعلام اینکه رشته سینمای دانشگاه هنر تهران در خاورمیانه حرف اول را می زند، اظهار داشت: ممکن است در دانشگاههای دیگر رشته سینما وجود داشته باشد اما قدمت و امکاناتی که دانشگاه هنر تهران دارد، وجود این رشته را برای ما حیاتی کرده است.
کد مطلب 1235587

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