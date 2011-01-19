زهرا ابولحسن از مسئولان نشر رسش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابهای " سبک و لحن در داستان" و " گفتگونویسی در داستان" از سوی نشر رسش زیر چاپ هستند و به زودی متشر می شوند.

وی گفت: پیش از این 7 عنوان کتاب از مجموعه کارگاه داستان نویسی منتشر شده است کهاین دو کتاب به ترتیب عنوانهای شماره‌ 8 و 9 این مجموعه خواهند بود. نشر رسش در یک پروژه این کتابها را برای راهنمایی علاقه‌مندان به داستان‌نویسی منتشر کرده و خواهد کرد.

ابولحسن ادامه داد: پیش از این کتابهایی درباره طنز، توصیف، ساختار و... در این مجموعه منتشر شده است و اگر کسی بخواهد به داستان‌نویسی مبادرت داشته و از ابتدا آغاز کند، کتب این مجموعه راهنمای بسیار خوبی برای او خواهد بود. کتابهای مذکور از یک نویسنده خاص نیستند بلکه کتابهای اصول داستان‌نویسی که توسط نویسندگان مختلف نگاشته شده‌اند برای ترجمه و چاپ در این مجموعه توسط مسئولان نشر رسش انتخاب می‌شوند.

وی گفت: دیگر کتابی که در حال حاضر در نشر رسش زیر چاپ است، مجموعه داستان کوتاه "شما از کجا بادمجان می‌خرید" است. این کتاب مجموعه‌ای از 14 داستان کوتاه نوشته دینا کاویانی است. "سیب زمینی برای پوست کندن"، "آپارتمان شماره 17"، "چرا بی‌سیم ما دیر بوق می‌زند؟" و "چرا گریه کردی؟" نام تعدادی از داستانهای این کتاب است.