دکتر علی محمد صابری از کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب "سلطان عشق" را زیر چاپ دارم که تمام مجموعه آثار شیخ احمد غزالی طوسی را جمع آوری و تصحیح و تفسیر کرده‎ام . حتی آثاری را که منسوب به او هم هست جمع آوری و بررسی کرده‎ام و برآن شرح و تفسیری آورده‎ام. این کتاب را انتشارات علم بزودی منتشر می‎کند.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیرمجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) کتاب "فلسفه دکارت" نوشته کاتینگهام استاد فلسفه ازدانشگاههای انگلیس و لندن را که برای دانشجویان رشته فلسفه به رشته تحریر در آورده و تفسیری خیلی خوبی از فلسفه دکارت است به فارسی ترجمه کرده است که توسط نشر افراز بیرون می‎آید.

وی یادآورشد: کتاب دیگری زیرچاپ دارم به نام "قصه عشق" که راجع سهروردی است و شرح و تفسیر رساله "مونس العشاق" او است.

این نویسنده و مترجم از کتاب دیگر زیر چاپش درباره شیخ فخرالدین عراقی گفت: این کتاب که شرح و تفسیر آثار شیخ فخرالدین عراقی است، وجود و عشق را با توجه به آثار این حکیم درآن تفسیر کرده‏است. این کتاب را نشر جهان علم منتشر خواهد کرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی از چاپ کتاب دیگرش که مجموعه مقالات او است و جمعاً ده مقاله است خبرداد که آن را انتشارات سخن در می‎آورد.

صابری همچنین از انتشار کتاب خود در این هفته خبرداد و گفت: کتاب "حدیث عشق"عشق از دیدگاه چهار متفکر توسط انتشارات علم به بازار کتاب آمد. وی در این کتاب عشق را نزد چهار متفکر یعنی افلاطون، سهروردی ، ابوحامد غزالی و فخرالدین عراقی بررسی کرده است.