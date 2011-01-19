توجه نکردن به جلو دلیل 31 درصد تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 31 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 20 درصد، انحراف به چپ با 18 درصد و رعایت نکردن حق تقدم با 18 درصد مهمترین علت بروز تصادفات روز گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 24 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 13 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادفات روز گذشته عنوان کرد: ساعت 16:40 در محور پل دختر- خرم آباد در استان لرستان یک دستگاه پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه تریلی دانگسنگ برخورد کرده و چهار کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

وی گفت: در حال حاضر تنها محور شمشک - دیزین مسدود و سایر محورهای کشور باز و تردد در آنها روان است اما در محورهای استان آذربایجان شرقی، کرمان و اردبیل به علت بارش برف تردد با تجهیزات ایمنی باید صورت گیرد.