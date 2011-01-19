ماهیان خاویاری پرورشی در حفظ ذخایر طبیعی موثر هستند

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح این سئوال که " آیا می توان ماهی های خاویاری را در شرایط محصور و پرورش به خاویار رساند" افزود: خوشبختانه نتایج تحقیقاتی که از 10 سال پیش در این زمینه آغازشده بیانگراین است که این کار امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیوتکنیک ماهیان خاویاری به روش پرورشی بدست آمده است، اظهارداشت: به یقین پرورش این گونه از ماهیان در محیط های محصور ضمن افزایش تولید گوشت و خاویار در حفظ ذخایر ژنتیکی به ویژه ذخایر طبیعی دریای خزر بسیار موثرخواهد بود.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری همچنین پرورش ماهی در سیستمهای محصور و بسته مثل استخرها، پشت سدها، داخل قفس و اراضی کشاورزی غیرحاصلخیز را از مکانیزمهای مهم دانست و گفت: هرچه گوشت و خاویار را بتوان در سیستمهای بسته تولید کرد میزان تقاضای که برای این محصول وجود دارد کمتر و همچنین فشار به صید ذخایر طبیعی نیز محدود می شود.

وی ادامه داد: با این روش ضمن ایجاد اشتغال می توان گله ای زنده از این گونه با ارزش را در شرایط استخری نگهداری و در شرایط مناسب تکثیر و با رعایت اصول ژنتیکی به دریا رها سازی کرد.