لندن مانع افشای گفتگوهای محرمانه بوش و بلر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع آگاه در این باره اظهار داشت : مقامات انگلیسی افشا شدن گفتگوهای محرمانه میان "جرج بوش" و "تونی بلر" درباره جنگ عراق را به معنای آسیب وارد کردن به روابط دوجانبه می دانند.

این در حالی ایت که کمیته تحقیق درباره دلایل همراهی انگلیس با آمریکا در جنگ عراق، افشا شدن این گفتگوهای سری میان بوش و بلر را امری اساسی می داند.

در همین رابطه "جان چلیکات" رئیس کمیته تحقیق جنگ عراق از ناامیدی فراوان خود درباره افشا نشدن این گفتگوها خبر داد. این در حالی است که تونی بلر در روز 21 ژانویه (دو روز دیگر) باید در کمیته تحقیق جنگ عراق حاضر شود و در این باره پاسخگو باشد.