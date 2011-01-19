  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

دشوارگر:

ترافیک در بنادر مشکل حوزه تجارت خارجی هرمزگان است

ترافیک در بنادر مشکل حوزه تجارت خارجی هرمزگان است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی بازرگانی هرمزگان گفت: وجود ترافیک در بنادر مشکل موجود در زمینه تجارت خارجی هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، مسعود دشوارگر در دومین جلسه کمیته پایش و تسهیل تجارت خارجی استان گفت: وجود ترافیک در بنادر از جمله مشکلات موجود در زمینه تجارت خارجی استان است که باید با تعامل بیشتر بین بنادر و دریانوردی و همچنین حمل و نقل و پایانه ها حل شود.

وی اظهار کرد: امروزه همگی به نقش گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه آگاه هستند و پیشرفت تکنولوژی برای ورود هرچه وسیعتر به زندگی انسانها سبب سرعت بیشتر در انجام کارها و فعالیتها شده است.

دشوارگر افزود: ورود فناوری به عرصه های مختلف تجارت سبب ارتقای این عرصه در دستیابی به بازارهای جهانی می شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی هرمزگان با اشاره به لزوم استفاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته در ارگان های اقتصادی، تأکید کرد: استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ارگانهای مربوطه به خصوص گمرک شهید رجایی در تسهیل روند صادرات نقش مؤثری را ایفا می کند به عنوان مثال استفاده از دستگاه ایکس ری که موافقت هیئت دولت را نیز در پی دارد می توان هزینه های جاری و زمانی صرف شده را به طور محسوس و قابل قبولی کاهش داد. 

به گفته وی، یکی از بزرگ ترین دغدغه های کمیته تسهیل تجارت خارجی سازمان بازرگانی هرمزگان، کاهش زمان و هزینه روند فعلی تجارت خارجی استان است.

دشوارگر گفت: یکی دیگر از مسایل و مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی وجود ترافیک در بنادر است که باید با تعامل بیشتر بین سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان این معضل ترافیک نیز در بنادر حل شود.

کد مطلب 1235598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها