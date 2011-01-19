کاهش سن ابتلا به بیماریهای غیرواگیر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی با عنوان این مطلب که در حال حاضر مواد قندی و چربی بیش از مقدار توصیه مصرف می شود، گفت: در مقابل مصرف شیر و لبنیات، میوه، سبزی و حبوبات کمتر از مقادیر توصیه شده است.

وی با اشاره به روند رو به گسترش بیماریهای چاقی، بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و انواع سرطانها در کشور، افزود: یکی از عوامل موثر در بروز این قبیل بیماریها، تغییر الگوی مصرف غذا است.

این کارشناس تغذیه ادامه داد: گرایش به سمت مصرف غذاهای آماده، سس های چرب، نوشابه های گازدار، پیتزاها با پنیرهای چرب به شدت روبه افزایش است و همراهی این الگوی تغذیه با زندگی کم تحرک، سن ابتلا به بیماریهای غیرواگیر را نسبت به نسلهای قبل کاهش داده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه نوشابه های گازدار یکی از عوامل مصرف زیاد مواد قندی است، گفت: هر بطری معمولی 300 میلی لیتری نوشابه حدود 28 گرم قند دارد و مصرف بی رویه آن یکی از عوامل عمده در بروز اضافه وزن و چاقی است که می تواند زمینه ساز دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و افزایش چربی خون، افزایش فشار خون و انواع سرطانها باشد.

معاون دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تصریح کرد: نوشابه های گازدار به دلیل دارا بودن املاح فسفات مانع از جذب کلسیم وعده غذایی می شوند و بنابر این با مصرف مرتب این نوشابه ها و اختلال در جذب کلسیم رژیم غذایی، کمبود کلسیم و نهایتا منجر به پوکی استخوان می شود.

وی خاطرنشان کرد: عادات و رفتارهای غذایی نامناسب مانند سرخ کردن غذاها، مصرف چربی اضافی همراه با غذا، افراط در مصرف سس های چرب وشیرینی خامه ای مواردی همچون چاقی، افزایش چربی خون و فشار خون را به دنبال دارد.