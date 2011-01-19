آرای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال اعلام شد/ جریمه و محرومیت 2 بازیکن و مربی

منوچهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اولین نشست کمیته انضباطی فدراسیون هندبال به دنبال اتفاقات و حواشی سه هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر عصر روز چهارشنبه در محل فدراسیون برگزار شد.

وی افزود: کمیته انضباطی در این جلسه رای به محکومیت دو بازیکن تیم پتروشیمی کازرون داد. این دو بازیکن از همراهی تیم خود در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور محروم شدند. احد آقایی بازیکن تیم دانشگاه صنعتی ارومیه هم به دلیل توهین به داور، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: محسن اخگر سرمربی تیم شهرداری زرند کرمان هم یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد اما وی بعد از پایان جلسه نسبت به این رای اعتراض کرد. کمیته انضباطی پیرو این اعتراض یکبار دیگر تشکیل جلسه داد. با بررسی شکایت این مربی، رای محرومیت اخگر لغو و به توبیخ کتبی و درج در پرونده تعدیل یافت.

وی ادامه داد: در هفته‌های نخست لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور تماشاگران کرمانی و سبزواری برخوردهای مناسبی نداشتند و همین مسئله موجب اعتراض تیم‌های حاضر در این شهرها و ناظرین بازی‌ها شده بود. به همین دلیل کمیته انضباطی در وهله نخست به مسئولان تیم های سبزوار و کرمان تذکر کتبی داد.

حیدری تاکید کرد: در صورت تکرار مشکل تماشاچیان درهفته‌های آینده تصمیمات دیگری خواهیم گرفت. این تصمیمات از برگزاری مسابقه در شهرهای دیگر تا برگزاری دیدار بدون تماشاگر یا جریمه نقدی تیم متغیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور 12 تیمی شده است شاهد افزایش حواشی این دیدارها در هفته‌های آینده خواهیم بود. سطح فنی تیم‌ها به هم نزدیک است و همین مسئله حساسیت این دوره از مسابقات را بیشتر از پیش کرده است.