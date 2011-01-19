نگاهی به بیست و چهار جدال ایران و کره / برتری با "تیم ملی" است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان عصر شنبه هفته آینده در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف ملی پوشان فوتبال کره جنوبی می رود. این بیست و چهارمین جدال تیمهای ایران و کره جنوبی است که بازهم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا برگزار می شود.
تیمهای ایران و کره جنوبی تا به امروز 24 بار مقابل هم صفآرایی کردهاند که سهم تیم کشورمان 9 پیروزی بوده و تیم کره جنوبی نیز به هشت پیروزی دست یافته است. جدال دو قدرت سنتی قاره کهن در هفت بازی نیز به نتیجه تساوی انجامیده است.
بازی ایران و کره جنوبی کم کم به یک بازی سنتی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا تبدیل می شود. دو تیم از سال 1996 که یازدهمین دوره جام ملتهای آسیا در دوحه امارات برگزار شد، جدال خود در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا را آغاز کردند که تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
در چهار دیداری که تیمهای ایران و کره جنوبی در چهار دوره اخیر جام ملتهای آسیا برای صعود به نیمه نهایی رقابتها برگزار کردهاند، بصورت یک در میان هر کدام از دو تیم پیروزی شدهاند که سهم هر یک از آنها 2 پیروزی است.
از قضا این بار نوبت "تیم ملی" - لقب تیم ملی ایران - است که پس از برتری در مرحله یک چهارم نهایی یازدهمین و سیزدهمین دوره جام ملتهای آسیا در پانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا از سد "افتخار قاره کهن" - لقب تیم ملی کره جنوبی - عبور کرده و جواز حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار بگیرند.
جام ملتهای 1996 - مرحله یک چهارم نهایی
بیست و پنجم آذر 1375
* ایران 6 - کره جنوبی 2، ورزشگاه النصر دبی
گلها: علی دایی (66، 77، 82 و 89 - پنالتی)، کریم باقری (31) و خداداد عزیزی (52) برای ایران و کیم دو هون (11) و سین تائه یونگ (34) برای کره جنوبی
بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، محمد خاکپور، فرشاد فلاحت زاده، علیرضا منصوریان (84 - داریوش یزدانی)، مهرداد میناوند، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی (89 - مهدی مهدویکیا) و علی دایی
سرمربی: محمد مایلیکهن
جام ملتهای 2000 - مرحله یک چهارم نهایی
اول آبان 1381
* ایران یک - کره جنوبی 2، ورزشگاه المپیک بیروت
گلها: کریم باقری (71) برای ایران و کیم سانگ سیک (90) و لی دونگ گوک (99) برای کره جنوبی
بازیکنان تیم ایران: پرویز برومند، سهراب بختیاریزاده، بهروز رهبریفرد، محمدرضا مهدوی، مهرداد میناوند، کریم باقری، علیرضا امامیفر (90 - محمد نوازی)، حامد کاویانپور، مهدی مهدویکیا (89 - علی کریمی)، حمید استیلی (83 - داریوش یزدانی) و علی دایی
سرمربی: جلال طالبی
جام ملتهای 2004 - مرحله یک چهارم نهایی
نهم مرداد 1385
* ایران 4 - کره جنوبی 3، ورزشگاه المپیک شهر چونگ کینگ
گلها: علی کریمی (10، 20 و 77) و پارک جین سئوپ (51 - گل به خودی) برای ایران و سئول کی هیئون (16)، لی دونگ گوک (25) و کین نام ایل (68) برای کره جنوبی
بازیکنان تیم ایران: ابراهیم میرزاپور، یحیی گلمحمدی، حسین کعبی (90 - مهدی امیرآبادی)، ابراهیم تقیپور (17 - ایمان مبعلی)، جلال کاملی مفرد، سیدمحمد علوی، جواد نکونام، ستار زارع، مهدی مهدویکیا، علی کریمی و علی دایی
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ
جام ملتهای 2007 - مرحله یک چهارم نهایی
سی و یکم تیر 1386
* ایران صفر (2) - کره جنوبی صفر (4)، ورزشگاه بوکیت جلیل مالزی
ضربات پنالتی: فریدون زندی و غلامرضا عنایتی ضربات اول و سوم ایران را تبدیل به گل کردند اما ضربات مهدویکیا و رسول خطیبی از دست رفت
بازیکنان تیم ایران: حسن رودباریان (120 - وحید طالبلو)، رحمان رضایی، سید جلال حسینی، محمد نصرتی، مهدی مهدوی کیا، مهرزاد معدنچی (62 - فریدون زندی)، علی کریمی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، وحید هاشمیان (87 - غلامرضا عنایتی) و رسول خطیبی
سرمربی: امیر قلعهنویی
- در زیر نگاهی به دیدارهای ایران و کره جنوبی خواهیم داشت:
سال 1958
* ایران صفر - کره جنوبی 5 (بازیهای آسیایی - توکیو)
سال 1970
* ایران صفر - کره جنوبی یک (بازیهای آسیایی - بانکوک)
سال 1971
* ایران صفر - کره جنوبی 2 (بازی دوستانه - سئول)
سال 1971
* ایران 2 - کره جنوبی صفر (بازی دوستانه - سئول)
سال 1972
* ایران 2 - کره جنوبی یک (جام ملتهای آسیا - بانکوک)
سال 1974
* ایران 2 - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - تهران)
سال 1977
* ایران صفر - کره جنوبی صفر (مقدماتی جام جهانی - بوسان)
سال 1977
* ایران 2 - کره جنوبی 2 (مقدماتی جام جهانی - تهران)
سال 1982
* ایران یک - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - دهلی نو)
سال 1986
* ایران یک - کره جنوبی یک (در ضربات پنالتی کره با نتیجه 6 بر 5 به برتری دست یافت) (بازیهای آسیایی - سئول)
سال 1988
* ایران صفر- کره جنوبی 3 (جام ملتهای آسیا – دوحه)
سال 1990
* ایران یک - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - پکن)
سال 1993
* ایران صفر - کره جنوبی 3 (مقدماتی جام جهانی - دوحه)
سال 1996
* ایران 6 - کره جنوبی 2 (جام ملتهای آسیا - دوبی امارات)
سال 2000
* ایران یک - کره جنوبی 2 (جام ملتهای آسیا - تریپولی)
سال 2001
* ایران صفر - کره جنوبی یک (بازی دوستانه - قاهره)
سال 2004
* ایران 4 - کره جنوبی 3 (جام ملتهای آسیا - جینان چین)
سال 2005
* ایران صفر - کره جنوبی 2 (بازی دوستانه - سئول)
سال 2006
* ایران یک - کره جنوبی یک (مقدماتی جام ملتهای آسیا - سئول)
سال 2006
* ایران 2 - کره جنوبی صفر (مقدماتی جام ملتهای آسیا - تهران)
سال 2007
* ایران صفر - کره جنوبی صفر (در ضربات پنالتی کره با نتیجه 4 بر2 به برتری دست یافت) (جام ملتهای آسیا - کوالالامپور مالزی)
سال 2009
* ایران یک - کره جنوبی یک (مقدماتی جام جهانی - تهران)
سال 2009
* کره جنوبی یک - ایران یک ( مقدماتی جام جهانی - سئول)
سال 2010
کره جنوبی صفر - ایران یک (بازی دوستانه - سئول)
سال 2011
* ایران ؟ - کره جنوبی ؟ (جام ملتهای آسیا - دوحه قطر)
