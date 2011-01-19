امیدواری لاریجانی به برگزاری موفق بین المجالس/ تاکید بر وحدت امت اسلام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به امارات مورد استقبال احمد شبیب الظاهری معاون اول رئیس مجلس امارات قرار گرفت.

وی در دیدار با الظاهری که در محل فرودگاه ابوظبی انجام شد ابراز امیدواری کرد اجلاس فوق العاده بین المجالس با موفقیت به کار خود پایان دهد.

در این دیدار دوطرف از همکاری های دوجانبه ابراز رضایت کردند.

لاریجانی همچنین خطاب به الظاهری تصریح کرد: آنچه مهم است این است که کشورهای اسلامی متحد باشد.

وی گفت: غربی ها بدشان نمی آید اختلاف افکنی کنند اما امت واحده اسلامی بسیار با ارزش است و هر هزینه ای برای حفظ امت اسلامی ارزشمند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ارزیابی الظاهری را نسبت به اوضاع لبنان جویا شد که وی ابراز امیدواری کرد با تشکیل دولت جدید لبنان و توافق همگان بر سر آن اوضاع این کشور سامان یابد.

الظاهری نیز در این دیدار با تاکید بر تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام خطاب به لاریجانی گفت: کارهای شما بسیار انسان دوستانه است .

وی در پاسخ به ابراز امیدواری لاریجانی در برگزاری موفق اجلاس بین المجالس گفت: انشاءالله این اجلاس با حضور افراد حکیمی چون شما با موفقیت برگزار خواهد شد و دستاوردهای آن در خدمت منافع اسلامی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد دستاورد این اجلاس تشریفاتی نباشد.



