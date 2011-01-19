به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از نشست خبری ظهر امروز در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی "اسپایر دوم" که بسیار کوتاه تر از دو نشست دیدارهای برابر عراق و کره شمالی بود، دقایقی را مهمان دوربین های تلویزیونی ایران بود و با خبرنگاران رسانه های مختلف از نوعی دیگر گفتگو کرد.

افشین قطبی که نشان داده راه روحیه دادن به اطرافیانش را بخوبی بلد است و همیشه به همه احترام می گذارد، تک تک بازیکنان تیمش را قابل احترام می داند. او شرایط را طوری برای تیم ملی فوتبال ایران فراهم کرده که حالا همه به این تیم احترام می گذارند. قطبی اعتقاد دارد مربیان بزرگ فوتبال دنیا باید از تیم ملی ایران الگو برداری کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در توضیح این صحبت خود گفت: ما تیمی درست کرده ایم که 23 بازیکن یکدل و متحد دارد. این کار بزرگی است. ما بازیکنانی داریم که هر کدامشان می توانند در حساس ترین مسابقات به میدان بروند و از نام و اعتبار فوتبال ایران دفاع کنند. به نظر من مربیان بزرگ دنیا باید از تیم ملی فوتبال کشورمان الگو بگیرند و چنین تیم هایی بسازند.

افشین قطبی البته مغرور هم نمی شود و صحبت هایش را اینگونه ادامه می دهد: ما خودمان را در این شرایط حفظ می کنیم. هرگز مغرور نمی شویم و این نتایج هم ما را مغرور نمی کند. ما هنوز خاک هستیم و برای بزرگ شدن باید بیشتر از این مبارزه کنیم.

یک خبرنگار از قطبی سوال کرد آیا در دیدار مرحله حذفی به فکر پیروزی در طول بازی هستید یا به دنبال ضربات پنالتی خواهید بود؟ قطبی پاسخ داد: پنالتی هم جزوی از فوتبال است. ما اگر می خواهیم قهرمان شویم باید از تمام اجزای فوتبال استفاده کنیم. از زمانی که تمریناتمان را شروع کردیم به دنبال این بودیم که از تمام عوامل برای رسیدن به هدفمان استفاده کنیم.

قطبی ادامه داد: زمانی که هدفمان را قهرمانی در آسیا قرار دادیم روی تمام بخش های رسیدن به این عنوان فکر کردیم. شاید به همین خاطر است که در گفتگوهایمان با بازیکنان همه این موارد را به آنها گفتیم و حالا بازیکنان ایران اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده اند.

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگاران ایران به توهین برخی رسانه های عربی به بازیکنان ایران به خاطر بلد نبودن زبانی غیر از فارسی اشاره کرد و گفت: فکر می کنم اینها پایه و اساس درستی ندارد. نصرتی در نشست خبری قبلی به طور کامل انگلیسی صحت کرد و تیموریان هم امروز با تسلط کامل حرف زد. با این حال اعتقاد دارم بازیکنان ما باید بین المللی باشند.

قطبی خاطرنشان کرد: نه تنها بازیکنان بلکه مربیان و رسانه های ما هم باید زبان های روز دنیا را بدانند و بتوانند برای پیشبرد کارشان از این ابزار بزرگ استفاده کنند. اگر می خواهیم در این خانواده بین المللی جایی داشته باشیم باید بین المللی شویم و ابزارهای لازم برای زیستن در این خانواده را به دست آوردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد حضور پدرش در ورزشگاه و دیدن پیروزی های ایران با هدایت پسرش گفت: این یک افتخار برای من است. پدر و مادرم برای من زحمات زیادی کشیده اند. من زمانی که بچه بودم و در کوچه های تهران فوتبال بازی می کردم آرزو داشتم بازیکن بزرگی شوم.

وی ادامه داد: حالا که به سرمربیگری ایران رسیده ام به خودم افتخار می کنم. پدرم با دیدن پیروزی های ایران اشک شوق می ریزد. من سرباز وطنم هستم و امیدوارم بتوانم برای شادی مردم کشورم هر کاری از دستم بر می آید انجام دهم.