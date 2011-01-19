پاسخی به نمایندگان درباره آلودگی هوا داده نشد/ منشا آلودگی بنزین نیست

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نامه ای از سوی وی و علی مطهری چندی پیش تنظیم شده بود که بر اساس آن این نمایندگان تهران خواسته بودند تا کمیته ای تشکیل شود که وضعیت آلودگی هوای تهران، عوامل و مسببان را بررسی کند افزود: ما هنوز هیچ پاسخی از هیئت رئیسه درباره این نامه و تشکیل این کمیته و یا محول شدن این مسئولیت به کمیسیون های مربوطه دریافت نکرده ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون پیگیری این موضوع را کرده اید، گفت: موضوع همچنان در جریان است و منتفی نشده است اما هیئت رئیسه هنوز پاسخی نداده است.

کاتوزیان ادامه داد: به نظر می رسد که حجم آلودگی هوای تهران ناشی از دلایلی که پیش از این اعلام شده بود نیست چرا که در گذشته اعلام شد به دلیل بنزین پتروشیمی آلودگی هوای تهران زیاد شده است این در حالیست که این نوع بنزین در تهران مصرف نمی شود و دلایل آلودگی هوا به خاطر عدم بارندگی و نبود وزش باد است.

نماینده تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا عوامل مدیریتی در آلودگی هوای تهران دخیل نیستند گفت: مشکل آلودگی هوای تهران پیوند ناگسستنی با ترافیک، وضعیت سوخت و مهاجرت افراد به تهران دارد و در این زمینه شهرداری، وزارت کشور و شرکت نفت نقش دارند و این به آن معناست که وضعیت مدیریت بسیار در آلودگی هوا تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: تصمیمات مدیریتی باید به گونه ای اتخاذ شود که روند مهاجرت به صورت معکوس باشد و با افزایش مشوق ها و بالا بردن امکانات رفاهی در شهرهای کوچک می توان این روند معکوس مهاجرت را سرعت بخشید.

وی افزود: تا زمانی که تنها شهرهای بزرگ امکانات رفاهی مناسب دارند، همواره مردم برای زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته همه مناطق چه روستا و چه شهرهای کوچک و چه شهرهای بزرگ به صورت یکسان از امکانات رفاهی برخوردارند به همین دلیل موج مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ وجود ندارد.