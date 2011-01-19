"جدایی نادر از سیمین" در بخش مسابقه جشنواره برلین پذیرفته شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی اسامی 22 فیلم حاضر در بخش مسابقه جشنواره برلین از سوی دفتر این جشنواره اعلام شد و نام پنجمین فیلم بلند اصغر فرهادی نیز در میان پذیرفته شدگان این بخش به چشم می‌خورد. از میان این 22 فیلم، 16 عنوان برای دریافت جایزه خرس طلایی رقابت می‌کنند. 16 فیلم از این 22 عنوان برای نخستین‌بار در جهان به نمایش در می‌آیند.

مریلا زارعی در نمایی از "جدایی نادر از سیمین"





از میان فیلم‌های برگزیده شده در بخش مسابقه می‌توان به "ندایی از گوشه و کنار" نخستین تجربه کارگردانی جی سی چندر با نقش‌آفرینی جرمی آیرنز و کوین اسپیسی و "ناشناخته" به کارگردانی خائوم کولت سرا و ایفای نفش لیام نیسن هم اشاره کرد.



فیلم‌های "بخشش خون" ساخته جاشوا مارستن، ‌انیمیشن سه بعدی "داستان‌های شبانه " به کارگردانی میشل اوسه لو و "دنیای اسرار آمیز" ساخته رودریگو موره نوی آرژانتینی، "بیماری خاموش" ساخته اولریخ کوهلر آلمانی و "کوریولانوس" اقتباس مدرن رالف فاینس انگلیسی از نمایشنامه کلاسیک شکسپیر، "یکشنبه بی‌گناهی" اثر الکساندر میندادزه روس ،‌"جایزه" ساخته پائولا مارکوویچ محصول مشترک مکزیک، لهستان، فرانسه و آلمان،"آلمانیا" ساخته یاسمین سامدرلی فیلمساز ترک تبار آلمانی و "ورودی دستشوئی" فیلیپ له گوی از فرانسه هم در بخش مسابقه پذیرفته شده‌اند.



علاوه بر این دیروز اسامی چند فیلم پذیرفته شده در بخش خارج از مسابقه هم اعلام شد که از میان آنها می‌توان به فیلم اتریشی "بهترین دشمن من" ساخته ولفگانگ مورن برگر، "ببار باران، روشن شو آسمان" به کارگردانی لی یون کی از کره جنوبی و "اسب تورینی " بلا تار فیلمساز مجارستانی اشاره کرد.

اصغر فرهادی برای فیلم سینمایی "درباره الی" خرس طلایی جشنواره برلین را به دست آورد. شصت و یکمین دوره جشنواره برلین 10 تا 20 فوریه 2011 ( 21 بهمن تا اول اسفند) در پایتخت آلمان برگزار می‌شود.