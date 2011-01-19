نیازی به تزریق ذخایر کالایی به بازار زنجان احساس نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون نظارت استان زنجان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و با اشاره به جایگاه کشورمان در حوزه مصرف انرژی در جهان افزود: مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن و هشت برابر قاره اروپاست و در مقایسه با متوسط جهانی مصرف انرژی، معادل مصرف750 میلیون نفر است و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد تا سال 1400 باید شاهد واردات نفت و گاز به کشورمان می‌بودیم.

وی با تاکید بر اینکه اصناف نقش ویژه‌ای در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارند، تاکید کرد: در نخستین مرحله از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باید قیمتها به دقت مدیریت می‌شد که این امر تاکنون با همکاری اصناف و بخش خصوصی محقق شده است.

صدری در ادامه از اصناف به عنوان قشری مهم و تاثیرگذار در جامعه یاد کرد و گفت: 17 درصد تولید ناخالص ملی در حوزه اصناف انجام می‌شود بنابراین طبیعی است این قشر نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور داشته و به‌همین اندازه نیز باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند.

صدری ادامه داد: اصناف باید به‌صورت تشکل‌های منسجم و تاثیرگذار عمل کنند، تا در کنار عرصه تولید و خدمات‌رسانی به مردم، در عرصه صادرات نیز نقش پررنگ‌تری را برعهده گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: اگر اصناف در فضایی مطلوب با رونق واحدها، کالاهای خود را تولید و به ارائه خدمات مناسب به مصرف‌کنندگان بپردازند، وزارت بازرگانی به اهداف خود در ساماندهی اصناف رسیده است.

صدری به موضوع واحدهای صنفی بدون پروانه اشاره کرد و افزود: حضور این واحدهای صنفی از دغدغه‌های اصناف و سازمان بازرگانی است، بنابراین با همراهی اصناف و ایجاد بسترهای مناسب با واحدهای صنفی بدون پروانه برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است تفاوتهایی میان واحدهای صنفی دارای پروانه و بدون پروانه در بحث مالیات، هزینه‌های آب، برق و از این قبیل، لحاظ شود، تا فعالیت اقتصادی برای واحدهای بدون پروانه کسب، مقرون به‌صرفه نباشد.