مردم یزد همواره برای ملت ایران نافع بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش در بدو ورود خود در فرودگاه شهید صدوقی یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم یزد همواره در صیانت از فرهنگ کوشا و پایدار بوده اند.

احمدی‌ نژاد همچنین خاطرنشان کرد: هنر وسختکوشی،‌ پایمردی و شجاعت از خصوصیات مردم یزد است که این ویژگیها به واقع قابل تقدیر است.

وی با ابراز خرسندی از حضور مجدد در جمع صمیمی مردم یزد اظهار داشت: در این سفر وزرا و معاونان به شهرستانهای مختلف استان سفر می‌کنند و گزارشات لازم را به دولت منعکس می ‌کنند که در مورد این گزارشات در جلسه هیئت دولت تصمیم‌ گیری خواهد شد.

احمدی‌ نژاد با اشاره به برنامه‌ های خود در این سفر نیز عنوان کرد: در کارگروه ‌های مختلف شرکت خواهم کرد و سپس با ایثارگران، نخبگان و مدیران استان یزد دیدار خواهم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در کارگروه دولت، روند اجرای مصوبات قبلی بررسی می ‌شود و طرح‌های جدید نیز مورد تصویب قرار می ‌گیرد.

‌محمود احمدی ‌نژاد و اعضای کابینه در هشتاد و چهارمین سفر استانی و بیست و پنجمین سفر در دور سوم، امروز وارد استان یزد شدند و 11 وزیر و معاون وی نیز به شهرستانهای مختلف استان یزد سفر می کنند.