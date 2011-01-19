میزان ابتلا به بیماریهای قلبی در میانسالان یکسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره سماوات درباره نشانه های بیماری قلبی و عروقی اظهارداشت: مهمترین نشانه مربوط به درد قفسه سینه است مخصوصا اگر با فعالیت افزایش و با استراحت بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین تنگی نفس به هنگام شروع فعالیت ممکن است از دیگر علائم بیماریهای عروق کرونر باشد.

سماوات درباره میزان ابتلای مردان و زنان به بیماریهای قلبی گفت: معمولا بروز اینگونه بیماریها در مردان به نسبت همسالان خود در زنان قبل از دوران یائسگی بیشتر است اما بعد از این دوران میزان ابتلای زنان به بیماریهای قلبی عروقی با مردان برابر است.

رئیس سابق اداره قلب و عروق وزارت بهداشت، نقش مواد غذایی را در ابتلا به بیماریهای قلبی موثر دانست و گفت: به طور کلی نوشابه های گاز دار، روغنهای جامد، فست فودها، مواد قندی و نمک، بیماریهای قلبی وعروقی را افزایش ومصرف سبزیجات و میوه و روغنهای مایع خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد.

سماوات به کارمندان توصیه کرد: در محل کار خود فعالیت بدنی انجام دهند یعنی به جای استفاده از آسانسور از پله استفاده کنند. همچنین از بوفه محل کار خود غذاهای سالم درخواست کنند و از غذاهای پرفیبر، کم چرب و کم نمک استفاده کنند.

وی افزود: در محل کار خود زندگی بدون تنش را ترویج کنند زیرا هرچند که فشارهای روحی و روانی به عنوان عامل خطر مستقیم سکته قلبی ومغزی شناخته نشده است ولی با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل و تغذیه ناسالم در ارتباط هستند. به همین خاطر سعی کنند که استرس نداشته باشند.

