تولید در مجتمع پتروشیمی خارگ از سر گرفته شد

محمد علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: آتش سوزی مخزنهای خارگ که پنجشنبه شب هفته گذشته آغاز شده بود، صبح شنبه مهار شد و از هم اکنون این مجتمع شروع به تولید کرده است.

وی اظهار داشت: روزانه سه هزار و 600 تن متانول گوگرد، بوتان، پروپان و نفت از مجتمع پتروشیمی خارگ که به کشورهای اروپایی و جنوب آسیا صادر می شود و با صدور آنها روزانه یک میلیون دلار ارز وارد کشور می شود.

معاون فنی مجتمع خارگ اضافه کرد: میزان خسارت حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی خارگ در دست بررسی و حال تنها مجروح حادثه رو به بهبودی است.

پنجشنبه شب هفته گذشته به علت ورود بیش از حد گاز به مخزنهای 40 هزار بشکه ای و بازشدن شیر اطمینان، گاز خروجی با یکی از مشعلهای مجاور برخورد کرد و موجب آتش گرفتن مخزنها شد.

مجتمع پتروشیمی خارگ در سال ۱۳۴۸برای بازیافت پروپان، بوتان، نفت و گوگرد از گازهای استحصالی چاه های حوزه نفتی فلات قاره ایران ساخته شد و در سال ۱۳۷۳نیز برای جلوگیری از هدر رفتن گازهای سبک تولید شده در فرآیند مجتمع و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش افزوده بالا، واحد متانول خارگ ساخته شد.

جزیره خارگ بزرگترین پایانه صادرات نفت کشور با 18 هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان بوشهر در فاصله 57 کیلومتری شمال غرب بندر بوشهر در آبهای خلیج فارس واقع است.