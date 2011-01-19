شورای شهر مشهد مطالبات کار آفرینان را پیگیری می کند

محمد مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: شورای شهر به عنوان پارلمان محلی از ظرفیتهای قانونی گسترده ای برای حمایت از صنعت و تولید، برخوردار است.

وی ادامه داد: عده ای بر این باورند که چون یک سرمایه گذار از ناحیه سرمایه گذاریش سود می برد پس باید با آن مخالفت کرد در حالیکه استان ما بیش از هرچیز دیگر در حوزه اقتصاد به سرمایه گذاری و کارآفرینی، نیاز دارد.

وی گفت: گسترش صنایع، در شهری چون مشهد، می تواند موجب متنوع ساختن اقتصاد شهری، افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد، و در نهایت کاهش نابرابری ناشی از بیکاری باشد.

مهرورز ادامه داد: کارآفرینان، در توسعه اقتصادی این شهر نقش مهم و محوری ایفاد می کنند و باید از وجود این افراد استفاده بهتری انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ما در شورای شهر با تلاش همکاران مان تلاش گسترده ای را برای ایجاد بسترهای قانونی توسعه صنعت، آغاز کرد ه ایم.

وی تصریح کرد: شورای شهر برای توسعه فرهنگ کار و تولید باید نقش آفرینی کند و این مهم با همکاری دو جانبه با صنعتگران و تشکلهای آنان قابل تحقق است.

به تازگی برخی از تشکلهای صنعتی و کارفرمایی استان از جریمه ها شهرداری گلایه کرده بودند.