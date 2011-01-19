به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به سفارش سیمافیلم تهیه شده و مضمون آن اجتماعی و روایت روزهای مبارزات مردمی برای دستیابی به پیروزی انقلاب است.
در این سریال خاطرات نوجوانی دبیرستانی به تصویر کشیده میشود که به نوعی درگیر شرایط روزهای باقیمانده تا پیروزی انقلاب میشود.
فیلمنامه "بچههای بهشت" را محمد رضاییراد نوشته و در 13 قسمت 50 دقیقهای ایام دهه فجر از شبکه دو روی آنتن میرود.
در این سریال حسین محجوب، سیامک اطلسی، جمشید جهانزاده، مریم کاظمی، شیوا خسرومهر، ناصر آقایی، صالح میرزاآقایی، مریم بوبانی، جمال اجلالی، میرصلاح حسینی، روحالله مفیدی، اکبر معززی، کاظم هژیر آزاد، بیژن افشار، باقر صحرارودی، کامران فیوضات، اسماعیل سلطانیان، زهره صفوی و نقی سیفجمالی بازی کردند.
عوامل این پروژه عبارتند از مدیران تصویربرداری: منصور آذرگل، نظام کشفی، صدابردار: احمد صالحی، دستیار اول کارگردان: حمید رضا قطبی و مهدی فرخپور، برنامهریز: علی معصومی، گریم: حسین صالحیان، غزال حسینی و روحالله مفیدی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، موسیقی: محمد کلاسیبهار، صداگذار: محمدرضا یوسفی، تدوین: یاور تورنگ و مدیر تولید: خلیل پرداختی.
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