اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی در امارات آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی که در ابوظبی در حال برگزاری است شرکت کرد.

الطاهر رئیس مجلس سودان به دلیل شرایط بحرانی این کشور به عنوان اولین سخنران اظهارات خود را در این نشست بیان کرد.

دبیر کل اتحادیه بین المجالس اسلامی و الغریر رئیس مجلس امارات سخنرانان بعدی این افتتاحیه بودند.

شیخ سعود بین صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم راس الخیمه امارات در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: ما هرگز دست از حمایت از کشورهای مسلمان و همچنین ماهیت عربی - اسلامی قدس دست بر نخواهیم داشت و در این اتحادیه از آن دفاع می کنیم.

وی گفت: هر اقدامی که اسرائیل بخواهد انجام دهد و قدس را یهودی کند به گونه ای نخواهد بود که بتواند ماهیت اسلامی قدس را از بین ببرد.

عضو"مجلس الاعلی للتحاد حاکم راس الخمیه" تصریح کرد: امت مسلمان امروز در جهان مورد هدف قرار داده شده و این نقش اعضای بین المجالس اسلامی را دوچندان می کند. به همین جهت باید ماهیت اصلی دین اسلام را منعکس کنیم.

وی با اشاره به چالش هایی که مسلمانان را در جهان تهدید می کند گفت: باید نسبت به این چالش ها مستحکم بوده و با آن مقابله کنیم.

وی در خصوص مسئله سودان نیز گفت: بحران موجود در سودان دارای اهمیت است چرا که هر مداخله ای توسط کشورهای خارجی می تواند این کشور را متزلزل کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست سخنرانی خواهد داشت و در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای به ایراد سخن می پردازد.

لاریجانی در حاشیه این نشست با شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو "مجلس الاعلی للتحاد حاکم راس الخمیه" دیدار و گفتگو خواهد داشت.