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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

صبای قم برابر صدرنشین لیگ قزافستان شکست خورد

صبای قم برابر صدرنشین لیگ قزافستان شکست خورد

تیم فوتبال صبای قم در دومین مسابقه ‌تدارکاتی‌اش در اردوی ترکیه برابر تیم "آکتوبه" صدرنشین فعلی لیگ قزاقستان مغلوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم که برای برپایی اردوی 10روزه راهی ترکیه شده است، سه‌‍شنبه شب در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی‌اش در این اردو برابر تیم "آکتوبه" قزاقستان با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد.

در این دیدار ابوالفضل حاجی‌زاده و رامین رضائیان گل‌های تیم صبای قم را برابر تیم "آکتوبه" که در حال حاضر صدرنشین لیگ قزاقستان است، به ثمر رساندند.

شاگردان ویسی در نخستین دیدار تدارکاتی خود در این اردو هم برابر تیم "فلامورتاری" آلبانی صدرنشین فعلی لیگ این کشور با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شده بودند. برای تیم صبا در آن بازی داود حقی و فرزاد حاتمی گل زدند.

تیم فوتبال صبای قم امروز صبح تمرین سبکی برگزار کرده و ساعت 21 امشب به وقت محلی، آنتالیا را به مقصد استانبول و سپس فرودگاه امام خمینی (ره) تهران ترک می‌کند.

کد مطلب 1235638

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