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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

متکان به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت بودجه 90دانشگاهها/ انتظار افزایش 10درصدی بودجه عمرانی

آخرین وضعیت بودجه 90دانشگاهها/ انتظار افزایش 10درصدی بودجه عمرانی

معاون اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آخرین وضعیت پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره بودجه سال 90 دانشگاه‌ها را اعلام کرد.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت بودجه 90 دانشگاه‌ها هنوز در حال بررسی است، گفت: در حال حاضر وزارت علوم در حال بررسی کارشناسی در خصوص بودجه دانشگاه‌ها به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

وی با اعلام حداقل انتظاری که وزارت علوم برای رشد بودجه‌های عمرانی و جاری دانشگاه‌ها در سال 90 دارد، گفت: انتظارمان این است که حداقل 10 درصد رشد برای بودجه عمرانی و حداقل 25 درصد رشد برای بودجه جاری دانشگاه‌ها در بودجه سال 90داشته باشیم.

معاون اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بودجه سال 90 دانشگاه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.

کد مطلب 1235640

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