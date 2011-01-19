آخرین وضعیت بودجه 90دانشگاهها/ انتظار افزایش 10درصدی بودجه عمرانی

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت بودجه 90 دانشگاه‌ها هنوز در حال بررسی است، گفت: در حال حاضر وزارت علوم در حال بررسی کارشناسی در خصوص بودجه دانشگاه‌ها به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

وی با اعلام حداقل انتظاری که وزارت علوم برای رشد بودجه‌های عمرانی و جاری دانشگاه‌ها در سال 90 دارد، گفت: انتظارمان این است که حداقل 10 درصد رشد برای بودجه عمرانی و حداقل 25 درصد رشد برای بودجه جاری دانشگاه‌ها در بودجه سال 90داشته باشیم.

معاون اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بودجه سال 90 دانشگاه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.