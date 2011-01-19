پرستاران در آستانه بازنشستگی دچار آرتروز و درد زانو می شوند

محمد فرجاد اظهار کرد: درد پشت و بین 2 شانه از شایعترین دردها در پرستاران است. درد بین 2 شانه به علت مشکلات گردنی و درد پشت (بخش میانی) به علت انحرافات خفیف ستون فقرات و آرتروز است.

وی به پرستاران توصیه کرد که حین انجام کار به وضعیت مناسب خود توجه کنند تا از کمر و گردن به عنوان اهرم استفاده نشود همچنین از پرکاری بدون علت خودداری کنند و به استراحت های کوتاه مدت طی مدت کار توجه لازم را داشته باشند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با بیان اینکه پرستاران باید مراقب وزن خود باشند و با ورزش روزانه عضلاتشان را برای مقابله در برابر فشارهای کاری تقویت کنند، گفت: برای حمل بیمار حتی المقدور از وسایل چرخدار استفاده شود و برای جابه جا کردن بیماران از تخت به برانکارد و به تخت اتاق عمل از ماشین های مخصوص کمک گرفته شود.

فرجاد، درد گردن در پرستاران را ناشی از استفاده بیش از حد از دستها و شانه ها در هنگام مراقبت و جابجایی بیماران برشمرد و افزود: البته مطالعه و نوشتن طولانی مدت و در پرستاران اتاق عمل استفاده از ابزار جراحی از دیگر علل دردهای گردنی است.

به گفته وی، دردهای گردنی و بازویی جزو گروه دردهایی است که به درمان مقاوم ترند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی یادآور شد: پرستاران و کادر بیمارستانی به علت نوع کارشان که به اشکال مختلف با بیماران سر و کار دارند به عوارض ناشی از کار دچار می شوند که با رعایت برخی نکات می توان از بروز آن پیشگیری کرد از آن جمله کمردرد به علت بلند کردن بیماران به ویژه در وضعیت بد بدن حین انجام کار است که باعث بروز فتق، دیسک های بین مهره ای، آرتروز مهره های کمر و در نتیجه دردهای طولانی مدت می شود.