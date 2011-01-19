استیو جابز دوباره بیمار شد / 5 فرضیه برای بیماری رئیس اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره یک اپل با ارسال یک ایمیل غیرمنتظره به تمام کارمندان گروه اطلاع داد که برای یک دوره نامشخص و به دلیل بازگشت بیماری استراحت خواهد کرد.

در این ایمیل استیو جابز توضیح دقیقی در خصوص جزئیات بیماری ارائه نکرد و تنها اظهار داشت که تا اطلاع ثانوی "تیم کوک" به امورات اپل رسیدگی می کند.

رئیس اپل در سال 2003 به دلیل سرطان پانکراس برای مدتی از کار کناره گیری کرد. در ژانویه 2008 در طول اجلاس دنیای مک که به مناسبت معرفی "آی- فن نسل سوم" برگزار شده بود مشکلاتی در وضعیت جسمی استیو جابز مشاهده شد. به همین علت شایعاتی مبنی بر اینکه سرطان رئیس اپل بازگشته است منتشر شد.

پس از بروز این مشکلات، شماره یک شرکت کوپرتینو تحت یک عمل جراحی قرار گرفت و برای مدتی از کار کناره گیری کرد.

اما چند ماه بعد، در ژوئن 2008 مدیر اجرایی و بنیانگذار اپل در یک مصاحبه نیمه خصوصی با فرانک نوسرا خبرنگار نیویورک تایمز گفت: "زندگی من در خطر نیست و سرطان دوباره گسترده نشده است."

استیو جابز (سمت چپ)، جان اسکالی (وسط)، استیو ووزنیاک (راست) طلایه داران فناوری در سال 1984

استیو جابز این مصاحبه را به این دلیل انجام داد که یک بار برای همیشه شایعاتی را که درخصوص وضعیت سلامت وی پخش شده است پایان دهد.

این گفتگو در حقیقت یک مصاحبه رسمی نبود چرا که در آخر هفته انجام شد. جابز در این مصاحبه جزئیات وضعیت سلامتی خود را برای این خبرنگار تشریح کرد اما از وی خواست که تمام آن چیزهایی را گفته است منتشر نکند.

باوجود این، فرانک نوسرا خاطرنشان کرد که عمل جراحی که جابز مدتی قبل انجام داد ربطی به سرطان نداشت و به علت بعضی از مشکلات غذایی و دستگاه گوارش بود. وی خاطر نشان کرد که جابز در کنفرانس دنیای مک ژانویه 2009 شرکت خواهد کرد.

این درحالی بود که اپل در ژانویه 2009 اعلام کرد که مشکلات سلامتی استیو جابز پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می شد به طوری که وی با مشکلات جدی اختلال هورمونی مواجه و به شدت دچار کاهش وزن شده است.

به این ترتیب جابز نه در این کنفرانس دنیای مک ژانویه 2009 بلکه حتی در کنفرانس 8 ژوئن توسعه دهندگان اپل حاضر نشد و چند روز بعد از آن مقامات اپل اعلام کردند که جابز دو ماه پیش از آن در بیمارستان دانشگاه "متدویست" در ممفیس تنسی یک پیوند کبد دریافت کرده است اما از پایان ماه ژوئن کار خود را به صورت نیمه وقت از سر خواهد گرفت.

در تمام طول غیبت جابز در اپل، "تیم کوک" سرپرستی این شرکت را عهده دار بود.

استیو جابز در سال 1999 درحال معرفی Power Mac G4

سرانجام اپل در کنفرانس 9 سپتامبر 2009 با همان شلوار جین آبی، کتانی سفید و تی شرت سیاه در حالی که بسیار لاغر و شکسته شده بود به صحنه آمد و نسل جدیدی از پخش کننده چند رسانه ای "آی- پاد" را معرفی کرد.

پس از بازگشت مجدد جابز به راس امور شرکت کوپرتینو، این شرکت انفورماتیکی روزهای خوشی را با نسل جدید "آی- پاد"، "آی- فن" و ورود لوح- رایانه "آی- پد" پشت سد گذاشت. به طوری که سهام اپل در بورس Nasdaq نیویورک از سال 2009 تا پس از عرضه "آی- فن نسل چهارم" حدود 400 درصد افزایش یافت و هفته گذشته پس از اعلام اینکه "آی- فن" در آمریکا علاوه بر اپراتور At&t توسط شرکت "وریزون" نیز به فروش خواهد رفت ارزش هر سهم اپل به رقم تاریخی 344 دلار رسید.

اکنون نیز همانطور که در سال 2009 رخ داد، "تیم کوک" کنترل فعالیتهای روزانه اپل را در دست خواهد گرفت، درحالی که جابز همچنان در تصمیم گیریهای بزرگ شرکت خواهد کرد.

جابز در ایمیلی که برای کارمندان شرکت فرستاد تاکید کرد که اپل قویتر از همیشه هم برای رایانه ها و هم برای تلفنهای همراه هوشمند خود به رقابت ادامه خواهد داد.

جابز در این نامه نوشت: "به درخواست من، هیئت مدیران به دلیل بیماری به من اجازه یک استراحت دادند به طوریکه بتوانم بر روی وضعیت سلامت خود تمرکز کنم. به هرحال همچنان به عنوان رئیس به کار خود ادامه خواهم داد و در تصمیمات مهم و استراتژیک شرکت حضور خواهم داشت. در این مدت، تیم کوک مسئولیت تمام فعالیتهای روزانه اپل را به عهده خواهد داشت. من اعتماد زیادی به تیم و بقیه مدیران اجرایی دارم و می دانم که تمام طرحهای پیش بینی شده برای سال 2011 را به خوبی پیش خواهند برد. من اپل را بسیار زیاد دوست دارم و امیدوارم که به محض اینکه بتوانم به کار بازگردم. در این میان، خانواده ام و خودم یک احترام عمیق برای حریم شخصی خود قائل خواهیم بود."

استیو جابز در اکتبر 2010

به گزارش مهر، پس از انتشار خبر بازگشت بیماری استیو جابز که بدون جزئیات ارائه شد، "اینیاتزیو مارینو"، متخصص جراحی پیوند از کالج پزشکی جفرسون فیلادلفیا 5 فرضیه را درباره شرایط سلامت وی مطرح کرد:

1- بیش از یکسال و نیم از پیوند کبد جابز می گذرد. یکی از عوارض بسیار شایع در این دوره می تواند چسبندگی مجاری صفراوی باشد که با انجام یک اندوسکوپی ساده تشخیص داده می شود و به روشی نسبتا ساده قابل حل است.

2- برپایه فرضیه دوم، کناره گیری جابز از کار می تواند به درمان ضد رد پیوند مرتبط باشد. این یک درمان روتین است که پس از هر پیوند برای کم کردن دفاع ایمنی و کاهش خطر رد پیوند انجام می شود.

3- فرضیه سوم می تواند در ارتباط با سیستم ایمنی باشد. این درمان می تواند اثرات منفی بر روی بازگشت مجدد سرطان پانکراس داشته باشد.

4- فرضیه چهارم که احتمال کمی دارد اما ممکن است می تواند به درمان فرونشاننده ایمنی ارتباط داشته باشد. یکی از این نوع مشکلات می تواند بروز بیماری ازدیاد غدد لنفاوی باشد.

5- فرضیه پنجم پیشنهاد می دهد که جابز مشکلاتی در کم کاری کلیه و یا فشارخون بالا پیدا کرده است.