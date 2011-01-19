مباحث زیست محیطی فارس باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده صبح چهارشنبه در مراسم نمادین هوای پاک گفت: مهمترین بحث در ایجاد محیط زیست پاک کار در حوزه اجتماعی و فرهنگ است که در این راستا باید این دغدغه به شورای فرهنگ عمومی و یکی از دستور کارهای این شورا منتقل شود.

وی ادامه داد: با فرهنگ سازی مناسب باید بازخوردعدم رعایت مباحث زیست محیطی را به مردم گوشزد کرد چراکه مردم بیشترین نقش را در فضای حفظ محیط زیست استان دارند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه سخت افزاری محیط زیست تصریح کرد: یکی از مهمترین اتفاقات این بخش توسعه سیستم حمل و نقل عمومی است و در حالیکه روزانه در شیراز حدود دو میلیون و 800 هزار سفر درون شهری انجام می شود با بهسازی سیستم حمل و نقل عمومی می توان شاهد محیط زیستی پاک باشیم.

احمد زاده با بیان اینکه خط یک متروی شیراز تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید، افزود: در تلاشیم که 10 کیلومتر از متروی شیراز در هفته دولت افتتاح شود و مردم به تدریج از مترو به عنوان یک مسیر ارزان، ایمن و سریع استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود صنایع فارس را نسبت به دیگر استانها از لحاظ آلایندگی در رتبه های پایین تر دانست و گفت: صنایع فارس نسبت به دیگر استانها به ملاحظات زیست محیطی توجه بیشتری دارند ولی باید صنایع در حال ساخت و آماده بهره برداری به مباحث زیست محیطی از همین امروز توجه داشته باشند.

استاندار فارس تصریح کرد: ملاحظات زیست محیطی باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد چراکه در حال حاضر 60 شهرک و ناحیه صنعتی جدید نیز در استان راه اندازی خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل سازمان محیط زیست فارس نیز گفت: شیراز به عنوان یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور مطرح است که امیدواریم ضمن محقق شدن اهداف توسعه به توسعه پایدار محیط زیست نیز توجه شود.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: یکی از دلایل آلودگی هوا در شیراز وجود خودروهای فرسوده در شهر است که تاکنون 30 هزار دستگاه خودرو فرسوده با کمک راهنمایی و رانندگی از رده خارج و به زودی 30 هزار دستگاه دیگر نیز خارج خواهند شد.