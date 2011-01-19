یک هزار ایرانی در اصفهان به جای اتباع خارجی مشغول به کار شدند

هوشنگ قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به جایگرینی افراد جویای کار اصفهانی به جای اتباع بیگانه مشغول به کار در فرصتهای شغلی مختلف، افزود: طی 9 ماه نخست سال جاری، یک هزار و 253 نفر از افراد جویای کار اصفهانی به جای اتباع خارجی که در این استان مشغول به کار بودند به کار گماشته شدند و به این وسیله میزان اشتغالزایی در این استان روند مطلوبی طی کرد.

وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از اشتغال اتباع بیگانه در اصفهان بازرسیهای انجام شده در ارتباط با این موضوع، اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری، 10 هزار و 322 مورد بازرسی از گزارشهای اشتغال به کار اتباع بیگانه در استان اصفهان انجام گرفته است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به نتایج به دست آمده از این بازرسیها اشاره کرد و ادامه داد: با انجام این بازرسی‌ها، در مجموع 91 پروانه کار اتباع خارجی تجدید و تمدید شد.

ابطال 32 پروانه کار اتباع بیگانه

وی با بیان اینکه 61 پروانه کار اتباع خارجی تمدید و 30 پروانه کاری این اتباع نیز تجدید شده است، تصریح کرد: بر اساس این بازرسیها همچنین 23 پروانه کاری نیز باطل شده و اتباعی که با ابطال پروانه کاری روبرو شده‌اند حق ادامه کار در استان اصفهان را ندارند.

قادریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شناسایی اتباع غیرمجاز فعال در فرصتهای شغلی استان اصفهان، اضافه کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری، پنج هزار و 383 تبعه خارجی غیرمجاز در استان اصفهان شناسایی شدند و زمینه برای اخراج آنها از این فرصتهای شغلی و عودت به کشورشان فراهم آمد.

وی با اشاره به اینکه با اخراج هر تبعه غیرمجاز بیگانه مشغول به کار، حداقل یک فرصت شغلی برای افراد جویای کار داخل کشور به وجود می‌آید، بیان داشت: پس از شناسایی و اخراج این تعداد تبعه غیرمجاز خارجی در استان اصفهان، یک هزار و 253 نفر نیروی کار داخلی به جای اتباع خارجی و از طریق شرکت‌ها و نمایندگی‌های کاریابی جایگزین شدند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان همچنین با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان نیز در به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در فرصتهای شغلی تخلف کرده‌اند، ادامه داد: بر اساس بازرسیها و بررسیهای صورت گرفته، تاکنون 286 نفر از کارفرمایان متخلف استان اصفهان که اقدام به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی کرده بودند، شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان داخلی باید شرایط اشتغالزایی در کشور را به منظور به‌کارگیری نیروهای انسانی در نظر بگیرند، گفت: تمامی کارآفرینان استان اصفهان می‌توانند با به‌کارگیری نیروهای کاری ایرانی، علاوه بر رفع مشکل بیکاری جوانان کشور، موجبات کاهش مشکلات ناشی از حضور اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند.

اشتغال استان اصفهان از مرز 80 هزار عبور کرد

قادریان در بخش دیگری از صحبتهای خود به میزان اشتغالزایی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: میزان اشتغالزایی سال جاری در استان اصفهان 80 هزار فرصت شغلی تعیین شده بود که این میزان به صورت 100 درصد محقق شد.

وی با اشاره به ثبت‌نام متقاضیان و افراد جویای کار در استان اصفهان، اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری، 25 هزار و 918 جوینده کار در ادارات کار ثبت نام کردند که از این تعداد، چهار هزار و 244 نفر زن و 21 هزار و 674 هزار نفر نیز مرد بوده‌اند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با اشاره به ایجاد فرصتهای شغلی در ادارات کار و امور اجتماعی این استان، تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری، 13 هزار و 917 فرصت شغلی در ادارات کار و امور اجتماعی سراسر استان اصفهان به دست آمده است و در مجموع 21 هزار و 991 نفر به فرصتهای شغلی جدید معرفی شدند.

وی با اشاره به تعداد افراد مشغول شده در فرصتهای جدید شغلی در استان اصفهان، اضافه کرد: از 28 هزار و 991 متقاضی معرفی شده به کار، 10 هزار و 743 نفر در واحدهای اقتصادی مشغول به کار شدند که از این تعداد دو هزار و 51 نفر زن و هشت هزار و 692 نفر مرد بوده‌اند.

قادریان همچنین ادامه داد: برای برخی از فرصتهای شغلی در استان اصفهان چند نفر معرفی می‌شوند که کارفرما با توجه به تواناییها و معیارهای مورد نظر، اقدام به جذب کارگر می‌کند و به همین دلیل آمار تعداد افراد معرفی شده به کار، همواره بیش از آمار تعداد افراد استخدام شده در فرصتهای شغلی جدید است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با تمهیدات به کار گرفته شده در سال‌جاری، 100 درصد تعهد اشتغال 80 هزار نفری استان اصفهان تا پایان مهرماه محقق شده است.