نوسازی مدارس در خراسان شمالی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، شفقت پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی با تاکید بر بومی سازی استانداردهای ساخت فضا اظهار داشت: باید در این استان ساخت سالنهای ورزشی متصل به مدارس برای استفاده دانش آموزان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی شورای آموزش و پرورش استان از شوراهای فعال در سطح استان اعلام کرد و تصریح کرد: هر ماه حداقل یک جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل می شود و از نظرات مشورتی اعضاء استفاده می کنیم و این جزء شوراهای موفق و صاحب نظر است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: برای تقویت مدارس مقام معظم رهبری سه تا رهنمود فرمودند و آن ورزش، تربیت و تعلیم است که بسیار مورد تاکید معظم له است تا افرادی دانشمند و نخبه مثل شهید مطهری در مدارس ما تربیت شوند.

استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت: هدفمند کردن یارانه ها در واقع جهت کمک به اقشار ضعیف است در کشور ما قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها افراد خاصی بیشترین یارانه ها را استفاده می کردند با اجرای آن افراد نیازمند بیشتر بهره مند خواهند شد.



وی افزود: همه ما باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف را رعایت کنیم هم در بخش انرژی و هم در بحث وقت که یک سرمایه بزرگ است.



وی ادامه داد: اگر در مصرف انرژی چه بصورت فردی و چه خانوادگی و گروهی درست عمل کنیم و رعایت کنیم دارای هوای پاک خواهیم شد.



معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی نیز گفت: شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی در بین شوراهای آموزش و پرورش کشور رتبه سوم ارزیابی عملکرد سال 88 را کسب کرد.



علی باقرزاده فاروجی افزود: بر اساس آخرین گزارشها ایران رتبه 22دنیا را در تولید علم دارد اما از نظر سرعت تولید دانش در رتبه اول جهان قرار دارد و در هر سال تولید دانش در کشور ما در سالهای اخیر 12برابر شده است.



وی درآمدهای حاصل شده از محل قانون شوراهای آموزش و پرورش را 814 میلیارد ریال در سال 88 اعلام کرد که نسبت به سال 87، 30 درصد رشد داشته است.



مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رتبه اول ارزیابی عملکرد را بین شوراهای آموزش و پرورش مناطق 9 گانه استان کسب کرده است.



محمد وحیدی همچنین از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز در آینده نزدیک خبر داد و تصویب انتخاب 20 معلم جوان از بین معلمان استان و پنج معلم از بین معلمان مناطق مرزی را مصوبه ابتکاری شورای آموزش و پرورش خراسان عنوان کرد.