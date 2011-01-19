نوسازی مدارس در خراسان شمالی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، شفقت پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی با تاکید بر بومی سازی استانداردهای ساخت فضا اظهار داشت: باید در این استان ساخت سالنهای ورزشی متصل به مدارس برای استفاده دانش آموزان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی شورای آموزش و پرورش استان از شوراهای فعال در سطح استان اعلام کرد و تصریح کرد: هر ماه حداقل یک جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل می شود و از نظرات مشورتی اعضاء استفاده می کنیم و این جزء شوراهای موفق و صاحب نظر است.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: برای تقویت مدارس مقام معظم رهبری سه تا رهنمود فرمودند و آن ورزش، تربیت و تعلیم است که بسیار مورد تاکید معظم له است تا افرادی دانشمند و نخبه مثل شهید مطهری در مدارس ما تربیت شوند.
وی افزود: همه ما باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف را رعایت کنیم هم در بخش انرژی و هم در بحث وقت که یک سرمایه بزرگ است.
وی ادامه داد: اگر در مصرف انرژی چه بصورت فردی و چه خانوادگی و گروهی درست عمل کنیم و رعایت کنیم دارای هوای پاک خواهیم شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی نیز گفت: شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی در بین شوراهای آموزش و پرورش کشور رتبه سوم ارزیابی عملکرد سال 88 را کسب کرد.
علی باقرزاده فاروجی افزود: بر اساس آخرین گزارشها ایران رتبه 22دنیا را در تولید علم دارد اما از نظر سرعت تولید دانش در رتبه اول جهان قرار دارد و در هر سال تولید دانش در کشور ما در سالهای اخیر 12برابر شده است.
وی درآمدهای حاصل شده از محل قانون شوراهای آموزش و پرورش را 814 میلیارد ریال در سال 88 اعلام کرد که نسبت به سال 87، 30 درصد رشد داشته است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رتبه اول ارزیابی عملکرد را بین شوراهای آموزش و پرورش مناطق 9 گانه استان کسب کرده است.
محمد وحیدی همچنین از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز در آینده نزدیک خبر داد و تصویب انتخاب 20 معلم جوان از بین معلمان استان و پنج معلم از بین معلمان مناطق مرزی را مصوبه ابتکاری شورای آموزش و پرورش خراسان عنوان کرد.
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم در مجلس هم با اعلام اینکه هشت میلیارد و 140 میلیون تومان اعتبار تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی استان باید با پیگیری اداره کل نوسازی و تجهیزات مدارس استان دریافت شود گفت: این اعتبار از محل مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان است.
