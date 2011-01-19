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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

مسافران نوروزی نظاره‌گر مراسم سنتی آبدانان می‌شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان آبدانان، برگزاری مراسم سنتی و آئینی با حضور هنرمندان محلی در ایام نوروز را برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان آبدانان صبح چهارشنبه در ستاد تسهیلات سفر شهرستان گفت: در صدد برگزاری برنامه‌های مفرح و شاد در تفریح‌ گاه‌های سطح شهرستان که محل رجوع مسافران است به مدت سه تا پنج روز هستیم.

پرویز کوثری افزود: تا کنون دو جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهرستان با حضور اعضای ستاد تشکیل شده که علاوه بر اتخاذ تصمیماتی در راستای رفاه حال مسافران نوروزی، تقسیم وظایف میان اعضای ستاد صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث برگزاری مراسمهای سنتی و آئینی شهرستان در این ایام، به منظور آشنایی مسافران ورودی به استان با فرهنگ و سنت شهرستان آبدانان احتمال می‌رود مراسم نمادین عروسی به رسم سنتی شهرستان برگزار شود.

فرماندار آبدانان ادامه داد: تزئین شهر، میادین، ورودی و خروجی‌ در همه شهرها توسط شهرداران از جمله تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ستاد تسهیلات سفر استان است.

کوثری یادآور شد: تابلوهای راهنمایی در تمام مسیرها و راه‌های مواصلاتی شهر جهت راهنمایی مسافران که از استانهای همجوار و سراسر کشور وارد شهرستان می‌شوند، نصب می شود.
 

کد مطلب 1235658

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