8 رئیس دانشگاه حکم تایید گرفتند/ جدول وضعیت حکم سرپرستان دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تغییرات در سطح دولت در شهریور ماه سال 88، بخشی از روسای دانشگاههای کشور تغییر کردند و سرپرست جدید برای آنها معرفی شد. با توجه به روال قانونی الزام تایید احکام سرپرستان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان 22 سرپرست، 8 نفر حکم ریاست را دریافت کردند.

ردیف نام دانشگاه نام سرپرست تاریخ حکم سرپرست از سوی وزیر علوم تاریخ تایید حکم از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی 1 دانشگاه تربیت معلم تهران زهرابیگم حجازی زاده - 2 دانشگاه محقق اردبیلی مسعود گنجی - 3 دانشگاه کردستان جهانشیر امینی - 4 مجتمع آموزش عالی نیشابور جواد مرتضایی - 5 دانشگاه صنعتی اصفهان محمداسماعیل همدانی گلشن 6 دانشگاه پیام نور حسن زیاری ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ 7 دانشگاه شیراز محمد موذنی 8 دانشگاه مراغه محمد زاده شکویان - 9 دانشگاه تربیت مدرس بیژن رنجبر 10 دانشگاه مازندران احمد احمد پور - 11 دانشگاه جامع علمی - کاربردی عبدالرسول پورعباس - 12 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی مجید قاسمی - 13 دانشگاه صنعتی شیراز شاهرخ جم - 14 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مسعود صدری نسب - 15 دانشگاه صنعتی شریف رضا روستا آزاد - 16 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رسول خدابخش - 17 دانشگاه اراک رضا صادقی سرابی - 18 دانشگاه لرستان حسین زمانیان - 19 دانشگاه جندی‌شاپور علی‌محمد آخوندعلی ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ 20 دانشگاه شهید باهنر کرمان نصرالله گرامی ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ 21 دانشگاه هنر سعید کشن‌فلاح ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ 22 دانشگاه صنعتی بابل عسکر جانعلی زاده ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

در حال حاضر 14 مسئول دانشگاههای کشور حکم سرپرستی دارند و طبیعی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه خود داشته باشد تا این تعداد با بررسی و تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل برسد و حکم سرپرستی این مسئولان دانشگاهها به ریاست تبدیل شود.