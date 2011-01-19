8 رئیس دانشگاه حکم تایید گرفتند/ جدول وضعیت حکم سرپرستان دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تغییرات در سطح دولت در شهریور ماه سال 88، بخشی از روسای دانشگاههای کشور تغییر کردند و سرپرست جدید برای آنها معرفی شد. با توجه به روال قانونی الزام تایید احکام سرپرستان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان 22 سرپرست، 8 نفر حکم ریاست را دریافت کردند.
|ردیف
|نام دانشگاه
|نام سرپرست
|تاریخ حکم سرپرست از سوی وزیر علوم
|تاریخ تایید حکم از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی
|1
|دانشگاه تربیت معلم تهران
|زهرابیگم حجازی زاده
|
۱۳۸۸/۱۱/۰۶
|-
|2
|دانشگاه محقق اردبیلی
|مسعود گنجی
|۱۳۸۸/۱۱/۱۴
|-
|3
|دانشگاه کردستان
|جهانشیر امینی
|۱۳۸۸/۱۱/۱۹
|-
|4
|مجتمع آموزش عالی نیشابور
|جواد مرتضایی
|۱۳۸۸/۱۰/۳۰
|-
|5
|دانشگاه صنعتی اصفهان
|محمداسماعیل همدانی گلشن
|۱۳۸۸/۱۱/۱۲
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|6
|دانشگاه پیام نور
|حسن زیاری
|۱۳۸۸/۰۸/۰۵
|۱۳۸۸/۱۱/۱۴
|7
|دانشگاه شیراز
|محمد موذنی
|۱۳۸۸/۱۲/۰۲
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|8
|دانشگاه مراغه
|محمد زاده شکویان
|۱۳۸۸/۱۲/۰۸
|-
|9
|دانشگاه تربیت مدرس
|بیژن رنجبر
|۱۳۸۹/۰۳/۰۳
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|10
|دانشگاه مازندران
|احمد احمد پور
|۱۳۸۹/۰۵/۰۱
|-
|11
|دانشگاه جامع علمی - کاربردی
|عبدالرسول پورعباس
|۱۳۸۹/۰۵/۰۱
|-
|12
|دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
|مجید قاسمی
|۱۳۸۹/۰۵/۱۴
|-
|13
|دانشگاه صنعتی شیراز
|شاهرخ جم
|۱۳۸۹/۰۵/۲۲
|-
|14
|دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
|مسعود صدری نسب
|۱۳۸۹/۰۵/۲۳
|-
|15
|دانشگاه صنعتی شریف
|رضا روستا آزاد
|۱۳۸۹/۰۵/۲۶
|-
|16
|دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
|رسول خدابخش
|۱۳۸۹/۰۵/۳۰
|-
|17
|دانشگاه اراک
|رضا صادقی سرابی
|۱۳۸۹/۰۶/۰۳
|-
|18
|دانشگاه لرستان
|حسین زمانیان
|۱۳۸۹/۰۶/۰۳
|-
|19
|دانشگاه جندیشاپور
|علیمحمد آخوندعلی
|۱۳۸۸/۰۵/۲۰
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|20
|دانشگاه شهید باهنر کرمان
|نصرالله گرامی
|۱۳۸۹/۰۵/۰۲
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|21
|دانشگاه هنر
|سعید کشنفلاح
|۱۳۸۹/۰۵/۲۷
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
|22
|دانشگاه صنعتی بابل
|عسکر جانعلی زاده
|۱۳۸۸/۰۵/۲۶
|۱۳۸۹/۱۰/۲۹
در حال حاضر 14 مسئول دانشگاههای کشور حکم سرپرستی دارند و طبیعی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه خود داشته باشد تا این تعداد با بررسی و تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل برسد و حکم سرپرستی این مسئولان دانشگاهها به ریاست تبدیل شود.
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