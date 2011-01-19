  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

14 سرپرست در انتظار تایید/

8 رئیس دانشگاه حکم تایید گرفتند/ جدول وضعیت حکم سرپرستان دانشگاهها

8 رئیس دانشگاه حکم تایید گرفتند/ جدول وضعیت حکم سرپرستان دانشگاهها

شورای عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین تصمیمات خود احکام سرپرستان 7 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دو دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تغییرات در سطح دولت در شهریور ماه سال 88، بخشی از روسای دانشگاههای کشور تغییر کردند و سرپرست جدید برای آنها معرفی شد. با توجه به روال قانونی الزام تایید احکام سرپرستان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان 22 سرپرست، 8 نفر حکم ریاست را دریافت کردند.  

 

ردیف نام دانشگاه نام سرپرست تاریخ حکم سرپرست از سوی وزیر علوم تاریخ تایید حکم از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی
1 دانشگاه تربیت معلم تهران زهرابیگم حجازی زاده

۱۳۸۸/۱۱/۰۶
2 دانشگاه محقق اردبیلی مسعود گنجی ۱۳۸۸/۱۱/۱۴  -
3 دانشگاه کردستان جهانشیر امینی  ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
4 مجتمع آموزش عالی نیشابور جواد مرتضایی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰
 5 دانشگاه صنعتی اصفهان محمداسماعیل همدانی گلشن  ۱۳۸۸/۱۱/۱۲  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
 6 دانشگاه پیام نور حسن زیاری ۱۳۸۸/۰۸/۰۵  ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
 7 دانشگاه شیراز محمد موذنی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
 8 دانشگاه  مراغه محمد زاده شکویان ۱۳۸۸/۱۲/۰۸  -
 9 دانشگاه تربیت مدرس بیژن رنجبر ۱۳۸۹/۰۳/۰۳  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
 10 دانشگاه مازندران  احمد احمد پور ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
 11 دانشگاه جامع علمی - کاربردی عبدالرسول پورعباس ۱۳۸۹/۰۵/۰۱  -
 12 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی مجید قاسمی ۱۳۸۹/۰۵/۱۴
 13 دانشگاه صنعتی شیراز شاهرخ جم ۱۳۸۹/۰۵/۲۲  -
 14 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مسعود صدری نسب ۱۳۸۹/۰۵/۲۳
 15 دانشگاه صنعتی شریف رضا روستا آزاد ۱۳۸۹/۰۵/۲۶
 16 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رسول خدابخش ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
 17 دانشگاه اراک رضا صادقی سرابی ۱۳۸۹/۰۶/۰۳
 18 دانشگاه لرستان حسین زمانیان  ۱۳۸۹/۰۶/۰۳
 19  دانشگاه جندی‌شاپور علی‌محمد آخوندعلی  ۱۳۸۸/۰۵/۲۰  ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
20 دانشگاه شهید باهنر کرمان نصرالله گرامی ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
21 دانشگاه هنر سعید کشن‌فلاح ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
22 دانشگاه صنعتی بابل عسکر جانعلی زاده  ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

 

در حال حاضر 14 مسئول دانشگاههای کشور حکم سرپرستی دارند و طبیعی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه خود داشته باشد تا این تعداد با بررسی و تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل برسد و حکم سرپرستی این مسئولان دانشگاهها به ریاست تبدیل شود.  

کد مطلب 1235659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها