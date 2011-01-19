مشکلات مجموعه گردشگری ایرانی - عمانی بندرگز رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و عمانی در بدرگز در دست اجراست و با توقف 18 ماهه روبروست.

یدالله وفایی در گفتگو با خبرنگار مهردر گرگان افزود: برخی مشکلات این طرح زیست محیطی بود که با پیگیریهای صورت گرفته این بخش از مشکلات رفع شده است.

وی اظهار داشت: همچنین بخشی از مشکلات مربوط به اختلافات بین سرمایه گذاران و فعالان پروژه این طرح است که مشکلاتشان تاحد زیادی رفع شده است.

به گفته وفایی، امیدواریم با رفع مسائل فراروی شاهد تسریع در اجرای این طرح مهم گردشگری و سرمایه گذاری باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اسکله بندرگز به مساحت 94 هکتار در سال 1373 با موافقت هیئت دولت، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه مسافری، تجاری و بندری در ساحل بندرگز، نسبت به احداث تاسیسات و بناهایی شامل ساختمان ترمینال مسافری، ساختمان اداری و رفاهی، ساختمان نگهبانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی، فنس کشی محوطه، پست برق و.. اقدام و در سال 1375 مجموعه اسکله بندرگز افتتاح در حد وضعیت فوق الذکر بدون فعالیت افتتاح شد.



بنا به اظهارات مسئولان بنادر و کشتیرانی وقت، به دلیل پایین بودن آبخور و عدم توجیه اقتصادی و نداشتن اعتبار و توجیه در لایروبی، بهره برداری و استفاده بهینه از این مجموعه مسکوت ماند.



در سال 1381 مجموعه اسکله بندرگز طی قراردادی به استانداری گلستان واگذار شد تا از طریق شهرداری و فرمانداری به عنوان استفاده از طرح سالم سازی دریا از آن بهره برداری نمایند که این امر هم به دلیل بالا بودن هزینه های آب و برق و استهلاک نگهبانی قابل توجیه نبود و مسئولان وقت کاربری آنرا با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی به توسعه گردشگری، رونق تجاری و جذب صنعت توریسم تغییر دادند.



استانداری گلستان در سال 83 طی قراردادی مجموعه اسکله بندرگز را جهت احیاء گردشگری به سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به مدت 18 سال بصورت استیجاری واگذار کرد تا سازمان همیاری بتواند با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به اجرای طرحهای ارائه شده در امر گردشگری در مجموعه اسکله اقدام کند.



به همین دلیل مدیران وقت استانداری این مجموعه را از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان طی قراردادی به سازمان مناطق و گردشگری که بخش سرمایه گذاری خصوصی بوده به مدت 18 سال به صورت استیجاری واگذار اما به دلایل مختلف اجرای این طرح متوقف شد و به استناد موادی از قرارداد، ادامه فعالیت شرکت فوق منجر به اقاله فسخ قرارداد شد.



سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان در مردادماه 86، احیاء مجموعه اسکله بندرگز را به عنوان یک منطقه جذب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در دستور کار قرارداد و مجموعه اسکله بندرگز را از سرمایه گذار قبلی تحویل و نسبت به رفع مشکلات اعم از ساماندهی قانونی غرفه داران (معارضان)، بدهی های آب ، برق ، و... اقدام کرد.



در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاران استانی که با حضور مسئولان مربوطه استانی و شهرستانی در مهرماه سال 86 برگزار شد، پیشنهاد گردید که مجموعه اسکله بندرگز را جهت انجام مطالعات اولیه، توسط سازمان همیاری به سرمایه گذار ایران ـ عمان قرار گیرد که سازمان موافقت خود را اعلام و طی سه ماه سرمایه گذار عمانی نسبت به انجام مطالعه اولیه اقدام و کتباً جهت سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.



در سال 87 بعد از مذاکرات مستمر و اقدامات قانونی تفاهم نامه (mou) بین سازمان همیاری شهرداری های استان و نماینده شرکت ایران ـ عمان امضاء شد و مقرر شد ظرف مدت سه ماه، سرمایه گذار نسبت به تهیه طرح اولیه، جانمایی، لکه گذاری، سایت پلان را تهیه به سازمان همیاری ارائه کند و سازمان هم در طی این مدت هماهنگیهای لازم را جهت اجرای طرح، اخذ مجوزات لازم، افزایش مدت قرارداد اجاره بین سازمان همیاری و سازمان بنادر و دریانوردی از 20 سال به 50 سال و.. اقدامات لازم انجام کند.



سرمایه گذار موظف به ثبت شرکت در ایران - گرگان به نام شرکت آرمان طبیعت گرگان با مشارکت 51 درصد سهامداران ایرانی و 49 درصد سهامداران خارجی عمانی اقدام و به ثبت رساند و نسبت به انتخاب مشاور ایرانی جهت تهیه طرح سایت پلان، لکه گذاری ، جانمایی و... اقدام کند.