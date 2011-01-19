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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

الترابی پیش از بازداشت:

سودان 8 تکه خواهد شد/ البشیر را سرنگون می کنیم

سودان 8 تکه خواهد شد/ البشیر را سرنگون می کنیم

رئیس حزب کنگره مردمی سودان تنها ساعاتی پیش از بازداشت در گفتگو با یک روزنامه مصری درباره تقسیم سودان به 8 کشور هشدار داد و افزود: پس از اعلام نتایج همه پرسی مخالفان علیه نظام "عمر البشیر" به پا می خیزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن الترابی" در گفتگو با روزنامه الاهرام که تنها ساعاتی پیش از بازداشت وی در روز گذشته انجام شده است، درباره سرنوشت شوم سودان پس از برگزاری همه پرسی هشدار داد.

وی درباره همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان اظهار داشت  : سودان به 8 کشور تقسیم خواهد شد و یا شاید اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند به قطعاتی بیشتر هم تقسیم شود.

رئیس حزب کنگره مردمی سودان که روز گذشته به همراه 5 نفر از اعضای بلندپایه این حزب به دست ماموران امنیتی سودان بازداشت شد، گفت : مخالفان پس از اعلام نتایج همه پرسی بر ضد نظام به پا می خیزند.

وی با اشاره به اینکه نظام "عمر البشیر" مسئول تجزیه سودان است، اظهار داشت : احتمال وقوع انتفاضه مردمی در سودان مشابه آنچه در تونس اتفاق افتاد، بالا است. چه آنکه مخالفان در دو بخش سیاسی و نظامی بر ضرورت سرنگونی نظام فعلی که از شعارهای اسلامی برای بقای خود استفاده می کند، تاکید دارند.

الترابی با پیش بینی افزایش روند تنش و درگیریها در منطقه دارفور افزود  : اگر اوضاع فعلی در سودان ادامه پیدا کند سودان تکه تکه می شود.

کد مطلب 1235661

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