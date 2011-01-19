طی سه سال 24 همایش علمی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد توانایی صبح چهارشنبه در جمع مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: در بخش پژوهش چندین برنامه برجسته در ستاد، طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته 24 همایش علمی فرهنگی در سطح استانها برگزار شده است و تاکید ما در اجرای این همایش ها، برپایی آنها به صورت فراخوان مقاله است، زیرا معتقدیم از این طریق و دریافت و بررسی پژوهش های مؤثر و علمی می توانیم از نظرات نخبگان جامعه در راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم.

حجت الاسلام توانایی تصریح کرد: جدای از این برنامه ها و فعالیت ها، بخشی از کار ما اصلاح تفکرات و دیدگاههایی است که درخصوص وظایف این ستاد وجود دارد.

وی ادامه داد: تشکیل هسته های علمی فرهنگی با حضور اساتید دانشگاه، تشکیل کارگروه علمی - تخصصی طلاب و اساتید حوزه های علمیه، تشکیل کارگروه کانون نویسندگان و شعرا جزء فعالیت ها و اقدامات برجسته مدیریت پژوهش ستاد احیا می باشد.

حجت الاسلام توانایی همچنین از انتخاب کتب برگزیده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: در حال برپایی مراسمی در خصوص انتخاب کتب چاپ شده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هستیم، در این طرح کتب چاپ شده در کشور مورد بررسی قرار می گیرد و به نویسندگان کتابهای برگزیده جوایزی اهدا می شود.

وی زمان برگزاری این مراسم را بهمن ماه 1389 اعلام کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در ادامه احیای این دو فریضه را موجب سلامتی و پویایی جامعه دانست و گفت: گسترش این دو فریضه مهم باعث اصلاح بسیاری از کژی ها و چالش های اجتماعی خواهد شد، بنابراین باید شرایط اجرا و عمل به آن، توسط آحاد جامعه با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی شده بیش از پیش فراهم شود.

احمد سعیدی گفت: بر همین اساس لازم ا ست که همه نهادها و دستگاههای مرتبط در این زمینه اقدام به انجام فعالیت های مناسب و هماهنگ می نمایند، چرا که به واسطه گستردگی کار و شرایط مختلف نمی توان با جزیره ای عمل کردن و اقدامات پراکنده در این زمینه موفقیت مورد نظر را به دست آورد که البته جهت گیری بر مبنای پژوهش و راهکار مناسب به مقصد رسیدن سهل تر خواهد بود.